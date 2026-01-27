Click acá para ir directamente al contenido
La Serena y Ancud representan 33% de la deuda previsional por $ 256 mil millones que mantienen los municipios de Chile con sus trabajadores

Las consecuencias de la crisis que afecta a 252 mil cotizantes "serán devastadoras tanto para el funcionamiento comunal como para los derechos previsionales”, advierte el alcalde de Ancud, Andrés Ojeda, quien asegura que sin una intervención estatal urgente no existe una salida al problema.

Por: Silvanio Mariani

Publicado: Martes 27 de enero de 2026 a las 13:45 hrs.

<p>La Serena y Ancud representan 33% de la deuda previsional por $ 256 mil millones que mantienen los municipios de Chile con sus trabajadores</p>

