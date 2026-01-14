Claudio Escobar, nuevo gerente general de Capel: "Parte de la misión que me ha encargado el directorio es poner un fuerte énfasis en la internacionalización"

Luego de un año récord en resultados, Capel redefine su hoja de ruta con una estrategia centrada en fortalecer su presencia en más de 40 mercados y el desarrollo de productos alineados a nuevas tendencias de consumo, como los ready to drink y la línea ice.

Tras cerrar 2025 con uno de los mejores desempeños de su historia, Capel inicia 2026 con un cambio clave en su administración, por el reciente aterrizaje de Claudio Escobar, quien durante más de una década encabezó la Asociación de Productores de Pisco, en la gerencia general de la cooperativa.

La firma (que pertenece a más de 1.000 agricultores de las regiones de Atacama y Coquimbo) superó su proyección para el año y logró crecimiento en todas sus líneas de ingresos, impulsado por la expansión de las exportaciones, el fortalecimiento del negocio de graneles y un sólido mercado nacional, donde las ventas superaron las 2 millones de cajas de 9 litros.

A ello se sumó una mejora relevante en eficiencia productiva, que permitió incorporar puntos de margen. El resultado fue un Ebitda que se duplicó, un hito histórico para la cooperativa, y el nivel de deuda financiera de largo plazo más bajo registrado hasta ahora, con adelanto de pagos originalmente programados para 2026.

El buen desempeño se da en un contexto desafiante para la industria a nivel global, marcado por cambios en los hábitos de consumo y un mercado interno maduro. En ese escenario, las nuevas líneas de negocio han ganado protagonismo, particularmente la categoría ready to drink que se consolidó como uno de los motores de crecimiento con resultados por sobre el promedio.

Sobre la base de este escenario, Escobar asume el cargo con el desafío de liderar una nueva etapa enfocada en crecimiento internacional, sumado a mantener la rentabilidad y mejorar la sostenibilidad. En conversación con DF Regiones, entregó su diagnóstico para el sector y los ejes que espera lograr en su gestión.

- ¿Por qué decide asumir la gerencia general de Capel en este momento?

- Bueno, tener la posibilidad de asumir la gerencia general de una empresa tan emblemática en la industria y de tanta tradición, es un desafío que nadie de la industria puede negarse a tomar. Además, llego en un muy buen momento de la cooperativa para poder pasar a una nueva etapa, más que de crecimiento, de la búsqueda de la sostenibilidad a largo plazo.

Capel es una tremenda empresa, que está en un muy buen momento debido al trabajo de reestructuración que se consolidó durante 2025, con un arraigo territorial muy fuerte, un portafolio de marcas muy competitivo, marcas emblemáticas que están en el corazón de los chilenos y una serie de innovaciones que van de la mano de las nuevas tendencias del mercado.

- La industria del vino y de bebidas alcohólicas ha estado presionada. ¿Cómo evalúa el desempeño de Capel en ese contexto?

- El escenario está súper desafiante. El mercado global de bebidas con alcohol muestra una tendencia a la baja, asociada a cambios en hábitos de consumo. Pero a pesar de esas tendencias, el año para nosotros fue bueno. Cerramos 2025 con un balance positivo y sobre todo, con un repunte en el segundo semestre que nos deja en una posición bastante positiva para proyectar 2026.

- ¿Cuáles serán los principales focos de su gestión en esta nueva etapa?

- Vamos a trabajar fuertemente por potenciar la base productiva de nuestros cooperados, apoyar su productividad y calidad de vida, especialmente en un contexto de escasez hídrica. En el ámbito agroindustrial, el foco estará en eficiencia, mejoras tecnológicas y prácticas modernas que nos permitan ser una empresa eficiente, moderna y competitiva.

El pisco seguirá siendo el eje del negocio de la cooperativa, aunque con una mirada puesta en la innovación y en las nuevas tendencias de consumo. Vamos a poner un foco fuerte en pisco, que es nuestro negocio, pero sin dejar de lado las nuevas tendencias. Los productos listos para consumo están funcionando muy bien, con tasas de crecimiento importantes y Capel está marcando liderazgo en esa línea de negocio.

- ¿Cómo se traduce esta estrategia en el escenario 2026?

- La estrategia es priorizar el valor y la rentabilidad por sobre un crecimiento agresivo en volumen, con especial énfasis en la "premiunización" y en la relación calidad - precio. En paralelo, la internacionalización aparece como uno de los sellos de esta nueva administración. Parte de la misión que me ha encargado el directorio es poner un fuerte énfasis en la internacionalización de nuestros productos, especialmente del pisco con denominación de origen. El mercado nacional está maduro, prácticamente no crece, por lo tanto la oportunidad está en crecer fuera de Chile.

- ¿Qué mercados serán prioritarios en este proceso de expansión internacional?

- Actualmente Capel tiene presencia en cerca de 40 países. Estados Unidos seguirá siendo el principal mercado foco, junto con Canadá, Brasil y Argentina. En Europa, los mercados prioritarios serán Alemania, Reino Unido y España, mientras que en Asia el foco estará en China, Corea del Sur y Japón. Queremos ser los líderes de la industria del pisco chileno en el mundo. Esa es nuestra visión, y vamos a trabajar con fuerza para mantener y potenciar ese liderazgo.

- ¿Qué rol tendrá el trabajo colaborativo con el sector público en esta nueva etapa?

- El trabajo colaborativo con organismos públicos y entidades como ProChile y Marca Chile será parte del sello de esta gestión, buscando generar sinergias que permitan posicionar al pisco chileno en el mercado internacional y asegurar la sostenibilidad de la cooperativa en el largo plazo.