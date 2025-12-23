Pisco Chile ficha al ingeniero Manuel Schneider para liderar nueva fase de expansión tras histórica gestión de Claudio Escobar
El nuevo gerente general del gremio, que asumirá el 2 de enero, llega a relevar una administración de 12 años que logró un alza de 30% en los envíos al exterior y consolidó la defensa de la denominación de origen del destilado chileno en mercados clave como Asia.
Un cambio estratégico en la gerencia corporativa concretará la industria pisquera al cierre de este año. La Asociación de Productores de Pisco, Pisco Chile A.G., anunció que, tras un ciclo de 12 años, Claudio Escobar dejará la gerencia general el próximo 31 de diciembre, dando paso a una nueva administración encabezada por el ingeniero comercial Manuel Schneider.
El gremio, que hoy agrupa a casi 100% de la producción nacional, busca con este movimiento dar continuidad a la posicionamiento global del destilado para fortalecer la articulación público–privado en las regiones de Atacama y Coquimbo.
Schneider, quien asumirá sus funciones el próximo 2 de enero de 2026, cuenta con más de 15 años de experiencia en desarrollo regional. Su perfil es conocido en la zona norte por su desempeño como gerente de la Corporación Regional de Desarrollo Productivo (CRDP) durante más de cinco años, donde lideró iniciativas de alto impacto como la Primera Cumbre de Enoturismo de 2024 y diversos programas de gestión hídrica y fortalecimiento agrícola en la provincia de Choapa.
El legado en cifras
La salida de Escobar marca el inicio de una etapa de modernización profunda para el sector. Durante su gestión, la industria logro revertir dictámenes desfavorables sobre la indicación geográfica en mercados como India y Tailandia, además de impulsar el rescate histórico que acreditó el origen del destilado en 1733.
En términos económicos, la estrategia impulsada en la última década rindió frutos tangibles: las exportaciones aumentaron 30% tanto en volumen como en valor. Asimismo, la base exportadora se diversificó con un crecimiento de 25% en los números de PYME que envían su producto al extranjero.
La nueva administración de Schneider tendrá el desafío de mantener estos índices de competitividad, y seguir robusteciendo los estándares de certificación junto al SAG y continuar con la tramitación ante la Unesco para declarar el Paisaje Cultural Vitivinícola del Pisco Chileno como patrimonio de la humanidad.
