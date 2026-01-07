Sernageomin refuta informe de Contraloría: más de 90% de las faenas no fiscalizadas en Coquimbo están inactivas
El organismo técnico salió al paso de las críticas del ente contralor, argumentando que el reporte se basa en "registros históricos" que no depuran faenas cerradas. Según el servicio, la cobertura real sobre operaciones activas supera el 80%, aunque reconocen una baja en la dotación de fiscalizadores.
Noticias destacadas
Luego que la Contraloría General de la República revelara en su último informe que 7.150 faenas mineras no habían sido fiscalizadas en más de dos años —calificando el hecho como un "riesgo crítico"— el Servicio Nacional de Geología y Minería (Sernagoemin) desestimó la gravedad de las cifras brutas, argumentando distorsiones metodológicas en el análisis del ente fiscalizador.
El informe de la Contraloría, que abarco el periodo entre 2022 y 2024, apuntaba a una tendencia decreciente en las inspecciones y señalaba a las regiones de Atacama Coquimbo y Valparaíso como las zonas con mayor rezago. Sin embargo, desde Sernageomin aclararon que el reporte se basa en “registros históricos” que no distinguen faenas y aquellas que ya han cesado sus funciones.
El caso de Coquimbo y la “cifra negra”
La defensa del organismo se sustentó con datos específicos de la Región de Coquimbo, una de las más cuestionadas del informe con 1.863 faenas supuestamente sin fiscalizar.
Según Sernageomin, del total de esas faenas cuestionadas en dicha región, 1.736 no se encuentran operativas, lo que equivale un 93% del total. Esto implica que se trata de instalaciones sin personal ni extracción de mineral, por lo que no requerían una fiscalización de seguridad activa bajo los mismos estándares que una faena operativa.
Bajo este criterio, el servicio aseguró que la fiscalización real sobre las faenas “efectivamente operativas” supera el 80%, contradiciendo la tasa del 20% promedio nacional que expuso la Contraloría en su documento.
Disparidad de carga y baja en dotación
Más allá de la depuración de datos, Sernageomin abordó las críticas sobre la eficiencia y la asignación de recursos, un punto donde la Contraloría evidencio brechas, con fiscalizadores en el norte revisando recintos de faenas versus funcionarios en el sur con menos de diez a su cargo.
Desde el organismo técnico argumentaron que “equiparar la eficiencia fiscalizadora únicamente en función del número de faenas no permite una comparación técnica homogénea”. Explicaron que las inspecciones a operaciones de gran minería —concentradas en la zona centro norte— requieren tiempos de despliegue y revisión significativamente mayores que las faenas pequeñas.
No obstante, el servicio reconoció nudos críticos en su capacidad operativa en regiones. En el caso de Coquimbo, se detalló una carga “materialmente imposible para una cobertura total bajo la óptica de Contraloría: la región cuenta con solo 15 fiscalizadores para un registro histórico de 7.867 faenas, lo que arrojaría un promedio teórico de 492 faenas por funcionario.
A esto se suma una disminución en el capital humano. El servicio admitió una baja en su dotación durante el periodo auditado, la cual disminuyó de 65 a 56 fiscalizadores, factor que ha presionado la capacidad de respuesta en las regiones con mayor densidad de actividad minera.
Te recomendamos
ARTICULOS RELACIONADOS
Newsletters
LO MÁS LEÍDO
LyD trae de vuelta al debate propuesta tributaria para sacar a un millón de personas de la pobreza
Estudio de la entidad plantea los beneficios de avanzar en la aplicación de lo que se denomina como Impuesto Negativo al Ingreso del Trabajo (INIT), una especie de subsidio que apuntala la situación de la población más vulnerable.
Copec versus el Fisco: millonaria disputa tras expropiación en el barrio El Golf llega a su fin
La Corte Suprema zanjó la controversia entre el CDE, que buscaba que la indemnización por el terreno en Las Condes sea menor al estimado por peritos designados por el MOP, mientras la empresa pedía un monto muy superior.
BRANDED CONTENT
Dra Susan Bueno y el impulso que la mueve a avanzar, investigar y aportar a la sociedad.
Su curiosidad temprana la llevó a estudiar las enfermedades infecciosas y a contribuir en el desarrollo de la primera vacuna aplicada masivamente en Chile contra el Covid-19. Hoy, la Dra. Susan Bueno, reconocida en 2024 como inventora del año, continúa aportando desde la investigación al fortalecimiento de la salud. Mira aquí su entrevista
Dra Susan Bueno y el impulso que la mueve a avanzar, investigar y aportar a la sociedad.
Su curiosidad temprana la llevó a estudiar las enfermedades infecciosas y a contribuir en el desarrollo de la primera vacuna aplicada masivamente en Chile contra el Covid-19. Hoy, la Dra. Susan Bueno, reconocida en 2024 como inventora del año, continúa aportando desde la investigación al fortalecimiento de la salud. Mira aquí su entrevista
Jorge Carinao: la fuerza de creer cuando todo parece imposible
Te invitamos a conocer la historia de Jorge Carinao, deportista paralímpico chileno que ha transformado la adversidad en fuerza y el esfuerzo en orgullo nacional, demostrando que no existen límites cuando hay convicción y sueños claros. No te pierdas esta inspiradora entrevista
Camila Elizalde; una chef que ha hecho del perfeccionismo una fuerza transformadora
Conoce aquí la entrevista a una de las chef más destacadas a nivel nacional y americano en el arte de la pastelería. En este capítulo, Camila reflexiona sobre los desafíos de liderar en un entorno competitivo y la importancia de construir espacios donde la excelencia y la empatía convivan. Mira la entrevista haciendo aquí.
En Perfeccionistas entrevistamos a un deportista chileno que quiere llegar tan alto como sus saltos
Mauricio Molina nos cuenta de su pasión por el BMX y cómo se convirtió en el primer chileno en competir en esta disciplina en unos Juegos Olímpicos y ser parte del selecto grupo de los 25 mejores del mundo.
Papel Digital
Diario Financiero
Lee la edición de hoySuscríbete