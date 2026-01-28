Seremi de Salud de Coquimbo abre sumario y decreta cierre de tradicional Paseo El Faro por incumplimientos sanitarios en La Serena
El cierre ocurre en un período clave para la economía local porque durante enero y febrero se concentra una parte relevante de las ventas del comercio asociado al turismo con visitantes provenientes de otras regiones del país y del extranjero.
La Seremi de Salud de Coquimbo abrió un sumario a la empresa productora y decretó la clausura del Paseo El Faro, la tradicional feria de verano que todos los años se instala en el sector turístico del Faro Monumental, el principal hito de La Serena, argumentando incumplimientos sanitarios.
El paseo opera en una zona de alta afluencia de visitantes durante la temporada de vacaciones y según la organización del evento, la medida impacta a decenas de comerciantes que operan en el lugar. “Los más perjudicados son los emprendedores”, señaló Milena Benedetto, dueña de la productora, destacando que se trata de locales que, en muchos casos, operan con márgenes ajustados y altos costos fijos, especialmente en meses de alta demanda.
Desde el municipio de Coquimbo, la decisión fue defendida como una acción ajustada a la normativa vigente porque responde a observaciones formuladas por la Seremi de Salud y que la municipalidad actuó en su rol fiscalizador, priorizando el resguardo de la salud pública. En esa línea, se indicó que el recinto sólo podrá reabrir una vez corregidas todas las observaciones técnicas.
Por su parte, la Seremi de Salud señaló que las fiscalizaciones corresponden a controles habituales y que las exigencias sanitarias son obligatorias para todo establecimiento abierto al público, sin distinción por tamaño o impacto económico. Según la autoridad sanitaria, las observaciones detectadas fueron notificadas y existe un procedimiento formal para su corrección.
Sin embargo, los locatarios y la administración del Paseo El Faro aseguran que existían avances en los procesos de regularización y que el cierre total del recinto, en plena temporada alta, es demuestra falta de criterio.
