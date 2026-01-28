Click acá para ir directamente al contenido
Inicio Regiones Coquimbo
Coquimbo

Seremi de Salud de Coquimbo abre sumario y decreta cierre de tradicional Paseo El Faro por incumplimientos sanitarios en La Serena

El cierre ocurre en un período clave para la economía local porque durante enero y febrero se concentra una parte relevante de las ventas del comercio asociado al turismo con visitantes provenientes de otras regiones del país y del extranjero.

Por: Camila Bejarano corresponsal Zona Norte

Publicado: Miércoles 28 de enero de 2026 a las 17:00 hrs.

La Serena Comercio fiscalización sanitarias pymes turismo emprendimiento Camila Bejarano corresponsal Zona Norte
<p>Seremi de Salud de Coquimbo abre sumario y decreta cierre de tradicional Paseo El Faro por incumplimientos sanitarios en La Serena</p>

Noticias destacadas

Te recomendamos

ARTICULOS RELACIONADOS

Newsletters

LO MÁS LEÍDO

1
Mercados

Cae tasa de interés de depósitos a plazo y el mayor retorno alcanza 5,37% anual
2
Mercados

Dólar revierte caída y cierra sobre $ 865 por compras globales luego de que Bessent descartara intervenir en favor del yen japonés
3
Economía y Política

Pablo Eguiguren aterriza como actor clave para enfrentar los permisos en la cartera de Economía de Kast
4
Empresas

Exjefe de gabinete del MTT asumiría como subsecretario de Transportes
5
Mercados

Bolsa chilena retiene sus máximos al cierre, previo a que la Fed mantuviera sin cambios las tasas de interés en EEUU
6
Economía y Política

Triple objetivo de Quiroz abre debate entre economistas sobre metas de crecimiento, empleo y balance fiscal
7
DF LAB

Los detalles del proyecto de fábrica de drones que busca fortalecer la soberanía tecnológica de Chile
8
Regiones

Socavones provocan emergencia habitacional en el norte: Gobierno activa recursos para reparar viviendas desde Arica hasta Atacama
VER MÁS
VER MÁS

Inspírate con lo mejor del diseño, la arquitectura y el estilo de vida.
VER MÁS
Fondos de Inversión Construcción Entre Códigos Laboral & Personas Innovación y Startups Salud

BRANDED CONTENT

Suplementos

VER MÁS

Publiweb

VER MÁS

Publiweb

VER MÁS

Papel Digital

Diario Financiero

Lee la edición de hoy

Suscríbete