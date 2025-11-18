Click acá para ir directamente al contenido
Nuevo atentado golpea a La Araucanía a menos de un 24 horas de encuentro del ministro de Seguridad con empresarios por violencia en la zona

Un camión y una camioneta resultaron destruidos tras un ataque incendiario entre Angol y Collipulli, lo que obligó a suspender el tránsito en la Ruta 182 ya que el vehículo menor quedó atravesado en la vía.

Por: Equipo DFRegiones

Publicado: Martes 18 de noviembre de 2025 a las 10:00 hrs.

