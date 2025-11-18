Nuevo atentado golpea a La Araucanía a menos de un 24 horas de encuentro del ministro de Seguridad con empresarios por violencia en la zona

Un camión y una camioneta resultaron destruidos tras un ataque incendiario entre Angol y Collipulli, lo que obligó a suspender el tránsito en la Ruta 182 ya que el vehículo menor quedó atravesado en la vía.

A menos de 24 horas de que el ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero, se reuniera el lunes con empresarios para abordar la reactivación de la violencia terrorista en el sur del país, un nuevo atentado se registró en la madrugada de este martes en La Araucanía.

Según un testigo, el camión fue interceptado por dos camionetas de la que descendieron tres sujetos armados con su rostro cubierto que efectuaron disparos y rociaron con líquido acelerante al vehículo mayor y a una de las camionetas en que se desplazban, que tenía encargo por robo.

El incidente se produjo menos de un día después de que el ministro Cordero se reuniera con la presidenta de la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC), Susana Jiménez, además de representantes de Corma y del Consejo del Salmón.

En la ocasión, los dirigentes empresariales manifestaron a la autoridad su preocupación por el recrudecimiento de la ola de violencia en las últimas semanas y su impacto en industrias que son vitales para la economía nacional. Ello, porque, según Jiménez, la incertidumbre provocada por este cuadro podría afectar los proyectos de inversión.