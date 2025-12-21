Click acá para ir directamente al contenido
Inicio Regiones La Araucanía
La Araucanía

Corma condena ataque armado en Collipulli y exige mayor decisión para desarticular de bandas criminales

El presidente del gremio, Rodrigo O'Ryan, calificó como "inaceptable" el atentado ocurrido esta mañana en el sector de Curaco bajo Estado de Excepción. Llamó al Ejecutivo a aplicar el máximo rigor de la ley contra los grupos que operan en la Macrozona Sur.

Por: Carolina Vilches S. corresponsal Zona Sur

Publicado: Domingo 21 de diciembre de 2025 a las 20:04 hrs.

atentado terrorista conflicto mapuche CMPC Forestal Carolina Vilches S. corresponsal Zona Sur
<p>Corma condena ataque armado en Collipulli y exige mayor decisión para desarticular de bandas criminales</p>

Noticias destacadas

Te recomendamos

ARTICULOS RELACIONADOS

Newsletters

LO MÁS LEÍDO

1
DF MAS

Una visita a Quellón, discursos, lágrimas y sus campos en el sur: Felipe Briones Goich se despide de Yadrán
2
DF MAS

Los dolores, la buena sintonía y la fe del clan Kast Rist
3
DF MAS

Con ostras y asado braseado: El almuerzo en que Kast y Quiroz llamaron a empresarios argentinos a invertir
4
DF MAS

Los nuevos pasos de Javier Etcheberry tras la venta de Klap
5
DF MAS

Resiter compra firma Degraf, dedicada al reciclaje de materiales electrónicos
6
DF MAS

Felipe “Yeti” Costabal, el creativo que transformó al candidato Kast en Presidente
7
DF MAS

José Andrés Murillo, de la Fundación para la Confianza, y el caso Berríos: “Obviamente es fácil pegarnos a nosotros hoy día”
8
Economía y Política

Kast diseña su plan de instalación con refuerzo de equipo para el “segundo piso”
VER MÁS
VER MÁS

Inspírate con lo mejor del diseño, la arquitectura y el estilo de vida.
VER MÁS
Entre Códigos Laboral & Personas Fondos de Inversión Construcción Innovación y Startups Salud

BRANDED CONTENT

Suplementos

VER MÁS

Publiweb

VER MÁS

Publiweb

VER MÁS

Papel Digital

Diario Financiero

Lee la edición de hoy

Suscríbete