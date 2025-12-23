Los contrastes del norte de Chile: Atacama lidera el crecimiento del país y Tarapacá encabeza las caídas

En el tercer trimestre, 11 de las 16 regiones del país tuvieron desempeño positivo, según expuso el Banco Central.

Mientras que el Producto Interno Bruto (PIB) de Chile se expandió un 1,6% durante el tercer trimestre del año, 11 de las 16 regiones del país aportaron a dicha expansión.

De acuerdo a cifras del Banco Central, entre julio y septiembre destacaron contribuciones de la región Metropolitana, Coquimbo, Valparaíso, La Araucanía, Los Ríos y Los Lagos. En tanto, la zona Centro Sur presentó la mayor incidencia negativa.

“El comercio, los servicios personales y empresariales explicaron el crecimiento de la actividad económica a nivel nacional e incidieron positivamente en la mayoría de las regiones. En contraste, la menor producción de la minería incidió negativamente en la economía nacional y en la mayoría de las regiones mineras”, señaló el instituto emisor en su reporte de PIB regional.

No obstante, medido por el consumo de los hogares, se registraron incrementos en 15 regiones. Esto fue incidido positivamente por todas las macrozonas y destacando el alza del consumo de servicios, como personales, restaurantes, hoteles y transporte.

Norte disparejo

Arica y Parinacota creció un 3% en el período, impulsada por los servicios, destacando los personales, de restaurantes y hoteles, y empresariales. Por el lado del consumo de los hogares, tuvo un incremento de 5,1% y variaciones positivas en todos sus componentes.

Tarapacá registró una contracción de 8% en su PIB entre julio y septiembre, explicado por el desempeño de la minería y con un consumo de los hogares que se expandió 3,9%, con alzas en todos sus componentes.

Por su parte, Antofagasta también marcó una caída de 1,4% en el tercer trimestre, incidido por la minería del litio y el cobre. En el caso del consumo de los hogares, creció 3,7% con aportes de los servicios de restaurantes y hoteles, y servicios personales; al igual que de los bienes no durables.

Atacama, en tanto, expandió su Producto en un 11,5%, impulsada por la minería del cobre, oro, plata y en menor medida, con los aportes de los servicios empresariales y de transporte. El consumo de los hogares tuvo una variación del 1,3%, destacando a los servicios.

En Coquimbo, el PIB tuvo una variación de 0,4%, explicado por el alza en los servicios, en particular empresariales, personales y de transporte. Además, el consumo de los hogares avanzó 2,3%, en línea con el desempeño de todos sus componentes.

Valparaíso registró un crecimiento de 2,9%, reflejo de los resultados de la generación eléctrica y de los servicios. Por su parte, el alza de 1,4% en el consumo de los hogares se explicó por el mayor consumo de servicios, destacando los de transporte y personales.

La actividad de la región Metropolitana, a su vez, marcó un incremento de 3,5%, resultado consistente con el desempeño de los servicios, dentro de los cuales destacaron los empresariales, personales y de transporte. El consumo de los hogares se expandió 3,9% con aportes de todos sus componentes.

Sur y austral

La región del Libertador General Bernardo O’Higgins cayó 3,3%, afectada por una menor producción de la minería del cobre y de la generación eléctrica. Por su parte, el consumo de los hogares creció 3,2%, incidido principalmente por el mayor consumo de servicios, entre los cuales destacaron los personales, y de restaurantes y hoteles.

El Maule también marcó una contracción de 3,3%, explicado por el desempeño del resto de bienes, donde la generación eléctrica y la fruticultura presentaron las mayores incidencias a la baja. El consumo de los hogares exhibió un alza de 2,3%, resultado que se explicó por el consumo de servicios, en particular de restaurantes y hoteles, transporte y personales.

Ñuble creció 1,8%, debido a los servicios e industria manufacturera, impulsada por la producción de celulosa y alimentos. En tanto, el consumo de los hogares se incrementó 3,1%, con aportes de todos sus componentes.

Biobío se contrajo 4,2%, afectada por una menor disponibilidad de agua para la generación eléctrica en el resto de bienes, además de una baja en la industria manufacturera afectada por la industria pesquera y de la producción de celulosa. El consumo de los hogares, por su parte, mostró una variación de 0,9%.

En tanto, La Araucanía, registró una leve alza de 0,8%, incidida por el aumento de los servicios personales y el comercio. Mientras que el consumo de los hogares se incrementó 2,4%, explicado por el consumo de servicios personales y de restaurantes y hoteles.

Los Ríos, creció 2%, con aportes positivos de todas las actividades económicas, destacando el resultado de los servicios personales y los restaurantes y hoteles dentro de los servicios. En tanto, el consumo de los hogares cayó 0,5% debido al menor gasto en bienes no durables.

Los Lagos se expandió 5,3%, incidido por la industria manufacturera, destacando las industrias alimenticias y pesquera. El consumo de los hogares, por su parte, registró un aumento de 3%, incidido tanto por el mayor consumo de servicios, como por el consumo de bienes durables.

Aysén creció 8,2%, impulsada mayoritariamente por el cultivo de salmones, dentro del resto de bienes, y en menor medida por los servicios personales y empresariales. Por su parte, el consumo de los hogares creció 0,8%, destacando la contribución del consumo de servicios, en particular de restaurantes y hoteles.

Finalmente, Magallanes registró un alza de 4,9%, reflejo del desempeño del resto de bienes, en particular, de la construcción y la acuicultura. El consumo de los hogares creció 3,9% explicado principalmente por el consumo de servicios de restaurantes y hoteles y de servicios personales.