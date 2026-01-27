Naufragio de embarcación que prestaba servicios a Salmones Austral deja un fallecido y cinco desaparecidos en el Estuario de Reloncaví

El catamarán "Koñimo I", que zarpó desde Coronel, prestaba servicios de fondeo en un centro de cultivo al momento del accidente. La Armada y entidades civiles despliegan amplio operativo SAR con apoyo de robótica submarina.

Un intenso operativo realizan empresa y la Capitanía de Puerto de Puerto Varas para dar con los cinco tripulantes que aún están desaparecidos, luego que esta madrugada naufragara la embarcación de apoyo logístico "Koñimo I", en aguas del Estuario de Reloncaví, Región de Los Lagos.

El siniestro, ocurrido en el área de Ralún deja hasta ahora el saldo de un tripulante fallecido, cinco desaparecidos y dos sobrevivientes, de un total de ocho personas que se encontraban a bordo.

Según los antecedentes preliminares, el catamarán siniestrado prestaba servicios en un centro de cultivo, perteneciente a la empresa Salmones Austral, cuando se encontraba amarrada a un módulo de cultivo. El “Koñimo I”, con matrícula 3349 de Coronel, en la Región del Biobío, era una embarcación de fondeo en la cadena productiva acuícola, destinada a la mantención y aseguramiento de las estructuras flotantes en los centros de engorda.

Intenso operativo

De acuerdo a antecedentes entregados por la autoridad marítima, la emergencia se desató cerca de las 05:30 horas, momento en que se activaron de inmediato los protocolos de Búsqueda y Salvamento Marítimo (SAR, por sus siglas en inglés).

El gobernador marítimo de Puerto Montt, Capitán de Navío Litoral Mario Besoaín, confirmó el despliegue de recursos técnicos para dar con el paradero de los tripulantes restantes. “Tras recibirse la alerta, se activó de inmediato un operativo de búsqueda y salvamento que ha permitido hallar a dos sobrevivientes (…) En este minuto, nos encontramos efectuando tareas de rebusca submarina, ya que se está recuperando una persona desde el interior de la nave”, señaló la autoridad naval, confirmando posteriormente el hallazgo de un cuerpo sin vida.

Respecto a los dos trabajadores rescatados con vida, Besoaín indicó que "se encuentran bien" y que sus testimonios serán clave para la investigación sumaria que ya fue dispuesta por la Fiscalía Marítima para determinar las causas exactas del hundimiento. "Todos los trabajadores que estaban a bordo están identificados", agregó.

El hundimiento ha movilizado a medios navales y civiles, dada la complejidad de las corrientes y la profundidad de las aguas del Estuario, en una zona que es estratégica para el desarrollo de la industria acuícola y la salmonicultura nacional.

El operativo está siendo coordinado por la Gobernación Marítima y las Capitanías de Puerto de Puerto Montt y Cochamó. Entre los recursos desplegados se cuenta un helicóptero del Grupo Aeronaval, buzos de la partida de salvataje y patrulleras de la Armada.

A estos esfuerzos se ha sumado el sector privado y organismos de voluntariado, destacando la participación de drones de la empresa UAV Chile —cruciales para el barrido aéreo de la costa—, el Bote Salvavidas de Puerto Montt, Bomberos, Carabineros y equipos del GRD Puerto Varas, además de la coordinación de Senapred. Asimismo, se informó la incorporación de dos robots para búsqueda acuática (ROV) para inspeccionar el pecio en profundidad.

Daisy Gallardo, comandante del Bote Salvavidas de Puerto Montt, detalló que la movilización de voluntarios comenzó de madrugada: "Nos desplegamos con buzos y embarcaciones para poder colaborar en las labores", indicó, mientras las maniobras continúan sujetas a las condiciones meteorológicas del sector.