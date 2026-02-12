Prevén pérdida de competitividad turística en Chiloé tras disminución en frecuencia de vuelos

Fedetur y el comercio local alertaron sobre una baja en las actividades económicas locales y un retroceso para romper con la estacionalidad del sector. Las compañías aéreas explican que el ajuste responde a una menor demanda de pasajeros.

Los sectores productivos y turísticos de la Región de Los Lagos reaccionaron ante el anuncio de Latam Airline y Sky Airline, las dos compañías aéreas que operan entre Santiago y el aeródromo de Mocopulli , en Dalcahue, disminuirán la frecuencia de vuelos. La decisión implica el fin de la conectividad diaria entre el continente y la Isla Grande de Chiloé, uno de los principales destinos turísticos de la zona.

Desde Sky Airline explicaron que las revisiones de frecuencias de rutas son habituales en la industria y que responden a ajustes derivados de inicios o términos de temporada alta e inicio de la temporada baja, en función de las proyecciones de demanda de pasajeros. “Es un proceso habitual que en este caso no tiene ninguna consideración distinta”.

La aerolínea agregó que mantendrá dos operaciones semanales, para asegurar conectividad de la zona. “Para Sky, la conectividad del sur de Chile es un eje relevante de su operación, por lo que revisaremos permanentemente esta y todas nuestras rutas, para incrementar oferta, cuando la demanda así lo requiera”.

Pese a las razones, desde Chiloé advierten una desconexión con la demanda de pasajeros con fines distintos al turismo en temporada alta.

Impacto en económico

Para la exsubsecretaria de Turismo y presidenta ejecutiva de la Federación de Empresas de Turismo de Chile (Fedetur), Mónica Zalaquett, las repercusiones económicas de esta medida para la Región de Los Lagos se traducen en un golpe directo a la competitividad territorial y al empleo local. A su juicio, el peso de este sector en la economía regional es significativo. "En el caso de la región (de Los Lagos), el turismo, sobre todo cuando miras hotelería y gastronomía, representa el 2% del PIB regional, no es una cifra menor", destacó.

En conversación con DF Regiones, advirtió que el principal riesgo de disminuir la conectividad aérea radica en la dificultad para romper la estacionalidad, un desafío histórico de la industria, pues el turismo nacional es el que dinamiza la economía local durante el año, aprovechando fines de semana largos y feriados.

"Cuando pierdes frecuencia en la conectividad, indudablemente el chileno busca donde le sea más fácil llegar y donde haya precios más competitivos. Al tener menor conectividad, normalmente tienden a subir los valores de los pasajes (…) esto desviará la demanda hacia destinos con mejor acceso logístico”.

Esta visión es compartida por Gastón Cárcamo, presidente de la Cámara de Comercio y Turismo de Ancud, quien calificó el anuncio como un "retroceso" que obligará a los habitantes y empresarios a retomar la dependencia de Puerto Montt, incrementando costos y tiempos de traslado.

Sernatur: "No es algo positivo"

Desde la vereda pública, Luis Hurtado, director regional (s) de Sernatur Los Lagos, reconoció a este medio que la noticia "siempre se resiente", dado que frena las expectativas de crecimiento continuo.

"Para nosotros, efectivamente, no es algo positivo. Si bien entendemos que son decisiones de privados basadas en estudios de mercado y rentabilidad, haremos llegar nuestra inquietud a la Subsecretaría y a la mesa de tráfico aéreo", señaló Hurtado.

No obstante, destacó la eficiencia de la conectividad bimodal que prima entre Chiloé y el continente, a través del cruce por el Canal de Chacao. "Tenemos una conectividad terrestre y marítima que funciona perfectamente. El aeropuerto El Tepual (Puerto Montt) está a 40 minutos del transbordador en el Canal de Chacao, y es una alternativa que está abierta todo el año".

En esa línea, explicó han evidenciado que el turista, sobre todo extranjero suele estar preparado para estos traslados como parte de la experiencia de naturaleza.

Para evitar que este escenario se repita en los próximos años, Sernatur Los Lagos está ejecutando un programa de promoción regional con horizonte al 2027, enfocado en atraer turistas de "intereses especiales" (termas, gastronomía, pesca) durante la temporada media y baja.

Según Hurtado, la clave está en los mercados internacionales con calendarios diferenciados. "El turista europeo llega en primavera; el brasileño busca el invierno y el argentino aparece en enero. Estamos trabajando con turoperadores para que la llegada de visitantes cubra los 12 meses del año y así las aerolíneas no tengan incentivos para bajar frecuencias".

Conformación de Mesa Técnica

Más allá de la demanda, el problema de fondo podría ser estructural. Mónica Zalaquett apuntó a que la falta de equipamiento técnico en aeropuertos regionales para enfrentar climas adversos resta rentabilidad a las rutas.

La sugerencia Fedetur es instalar una mesa técnica que convoque a autoridades (MOP, Ministerio de Transportes), aerolíneas, concesionarios y gremios locales, con objetivos que apunten a evaluar las condiciones operativas y restricciones horarias del Aeródromo de Mocopulli, revisar la eficiencia de la infraestructura actual ante fenómenos climáticos, sobre todo en invierno y a explorar incentivos compatibles con la viabilidad comercial de las compañías aéreas.

Un modelo público–privado, similar al gestionado en la Región de Magallanes que permitió estabilizar la conectividad de Puerto Natales y cambió su matriz turística tras asegurar vuelos permanentes.

"La solución que se encuentre debe equilibrar el desarrollo regional y la sostenibilidad económica para las aerolíneas, porque indudablemente cuando toman decisiones como esta, es porque seguramente ya no era sostenible mantener todos esos vuelos", plantea Zalaquett.