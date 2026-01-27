Cencosud inaugura su tercer supermercado Santa Isabel en Osorno y completa 195 locales a nivel nacional
El nuevo local de 1.183 metros cuadrados de superficie incorpora tecnología de refrigeración transcrítica (CO₂), clave para reducir costos de mantenimiento y consumo eléctrico, y permitió la contratación de 58 trabajadores.
Cencosud continúa su plan de expansión en el sur del país. El holding minorista concretó la inauguración de su tercer local de la cadena Santa Isabel en Osorno, Región de Los Lagos, cuya infraestructura incorpora una central de frío con gas refrigerante CO₂ (o transcrítico), tecnología que contribuye a la protección del medio ambiente y a reducir el consumo energético y los costos de mantenimiento de los sistemas de refrigeración y climatización.
El nuevo local, de 1.183 metros cuadrados de superficie, permite a la cadena totalizar 195 locales operativos a nivel nacional, consolidando la estrategia de la compañía de aumentar su presencia en zonas residenciales de alta demanda.
Inversión en cuidado medioambiental
La instalación de la cámara de frío representa un cambio estratégico respecto a los sistemas de operación tradicionales, ya que además de reducir el impacto ambiental, permite una disminución significativa en el consumo energético y los costos operativos asociados al mantenimiento de los sistemas de climatización y refrigeración de la sucursal osornina.
Cristián Siegmund, gerente general de la División de Supermercados de Cencosud en Chile, valoró la puesta en marcha del proyecto, señalando que el objetivo es "reforzar nuestra presencia en Osorno con una propuesta pensada para estar cerca de la comunidad, con un local moderno y amplio".
En términos de capital humano, la apertura significó la contratación de 58 colaboradores, donde se priorizó a personas residentes en la comuna. De total de trabajadores, el 57% de la nueva plantilla corresponde a mujeres.
Para agilizar la experiencia de compra, la sala implementó un modelo híbrido de pago que combina cinco cajas asistidas con cuatro módulos de autoservicio (self-checkout). La oferta comercial pondrá énfasis en productos frescos (frutas, verduras y panadería), además de un mix de importados y productos para dietas especiales.
