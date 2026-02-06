Click acá para ir directamente al contenido
Inicio Regiones Los Lagos Empresas
Empresas

Chilolac concreta 110 despidos sin indemnización por años de servicio: sindicato estima deuda de $1.200 millones en finiquitos

La histórica firma chilota aplicó las causales de "fuerza mayor" y "término de obra" tras cerrar su planta en Ancud. Autoridades y trabajadores cuestionan que no se invocara la insolvencia económica de la empresa ante las desvinculaciones.

Por: Matías Carrascosa

Publicado: Viernes 6 de febrero de 2026 a las 13:41 hrs.

despidos demanda cierre de empresa empresas Los Lagos regiones sindicatos
<p>Chilolac concreta 110 despidos sin indemnización por años de servicio: sindicato estima deuda de $1.200 millones en finiquitos</p>

Noticias destacadas

Te recomendamos

ARTICULOS RELACIONADOS

Newsletters

LO MÁS LEÍDO

1
Mercados

Santander y Banco de Chile aplauden iniciativa del Presidente electo que reduce la tasa del impuesto corporativo
2
Economía y Política

IPC de enero sube dentro de lo esperado y la inflación en 12 meses baja a un 2,8%, su menor nivel en casi 5 años
3
Regiones

Contraloría revela millonarios pagos aprobados y contabilizados por GORE de Tarapacá por proyectos sin respaldo de ejecución
4
Empresas

Fin a huelga de cinco semanas: Mantoverde y Sindicato Nº2 llegan a acuerdo con millonario bono para trabajadores
5
Empresas

MOP y Nuevo Pudahuel ponen fin a conflicto: extienden concesión del aeropuerto por tres años y empresa recibirá mayor porcentaje de ingresos
6
Empresas

Cencosud duplica sus utilidades en 2025: cerró más de 50 tiendas por su plan de eficiencia operacional
7
Mercados

Dólar cae $ 10 y pierde los $ 860 al inicio de la tarde mientras se asienta el polvo tras una semana compleja para los activos de riesgo
8
Economía y Política

Escándalo por licencias médicas: Nuevo balance de Dipres amplía a 29 mil la cifra de funcionarios que hicieron mal uso de reposo médico
VER MÁS
VER MÁS

Inspírate con lo mejor del diseño, la arquitectura y el estilo de vida.
VER MÁS
Entre Códigos Fondos de Inversión Construcción Laboral & Personas Innovación y Startups Salud

BRANDED CONTENT

Suplementos

VER MÁS

Publiweb

VER MÁS

Publiweb

VER MÁS

Papel Digital

Diario Financiero

Lee la edición de hoy

Suscríbete