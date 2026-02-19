Desde Angelmó hasta Pelluco: el exitoso debut de los buses "Hop On-Hop Off" en Puerto Montt que refuerzan su impulso como capital turística

Las reservas de tickets gratuitos en la web para los primeros ocho días se agotaron rápidamente, con 5.000 boletos. "Refleja la excelente respuesta que ha tenido este proyecto y el alto interés de los visitantes”, dice el alcalde de Puerto Montt, Rodrigo Wainraihgt.

Los populares buses del sistema "Hop On - Hop Off", que por todo el mundo transportan a turistas en circuitos que consideran paradas en puntos clave, acaban de estrenarse con un servicio gratuito en Puerto Montt, que se suma a Santiago y la costa Valparaíso-Viña del Mar en los recorridos operados por la empresa Turistik.

Y el debut del circuito de nueve paradas y dos buses de dos pisos para 50 o 60 personas, que por supuesto incluye Angelmó, el Parque Costanera -donde se encuentra la escultura "Sentados frente al mar"- o Pelluco, entre otras concurridas paradas para comer platos típicos y sacar fotografías- ha superado todas las expectativas de la Municipalidad de Puerto Montt, que estrenó el contrato por seis meses con Turistik luego de una licitación.

“El servicio ha sido todo un éxito”, dice el alcalde de Puerto Montt, Rodrigo Wainraihgt, quien esta misma semana recibió la visita del Presidente electo, José Antonio Kast. Y cuenta que las reservas de tickets en la web (puertomontt.turistik.com) para los primeros días se agotaron rápidamente, con 5.000 boletos en las ocho jornadas, "lo que refleja la excelente respuesta que ha tenido este proyecto y el alto interés de los visitantes”.

“Este formato permite recorrer la ciudad de manera flexible y ordenada, conectando sus principales atractivos. Nuestra meta es que Puerto Montt avance hacia ese estándar, facilitando la experiencia tanto para quienes nos visitan como para los propios puertomontinos”, resume Wainraihgt.​

El recorrido está pensado para fortalecer la articulación público-privada y el fomento del turismo local, con detenciones en polos gastronómicos como Pelluco, Angelmó, Pueblito Melipulli y Valle Volcanes. Según el alcalde, esto “está generando un importante impulso al desarrollo turístico” al derivar un flujo directo de pasajeros a estos sectores.​

Los favoritos del momento

En estos primeros días, el servicio ha tenido “una excelente recepción en general”, dice el alcalde, pero ya se perfilan algunos favoritos.

Según señala el alcalde el Museo Histórico de Puerto Montt Juan Pablo II (MuPA), el cual resguarda la identidad y el patrimonio local, es uno de puntos con mayor demanda, ya que integra el patrimonio arqueológico con una exhibición especial sobre Monte Verde, el sitio de asentamiento humano más antiguo del continente, con una antigüedad de 14.500 año.​

Por otro lado, otro de los destinos favoritos es Casa Pauly, un monumento histórico (protegido desde 2009) y destacado centro de interpretación patrimonial construido en 1903. Actualmente funciona como centro de interpretación "Casa Pauly Oeckers" que permite recorrer los tres niveles de la casona de maderas, además de su patio interior, convertidos ahora en un espacio público, de uso cultural. Sus espacios son usados para muestras temportales, una exhibición permanente sobre la familia Pauly-Oelckers y la historia musical de la ciudad, además de un salón auditorio.

El Humedal Luis Ebel, es otro de los favoritos entre turistas y puertomontinos, el humedal y parque urbano destaca como refugio natural de alto valor ecológico, con una biodiversidad que posee más de 150 especies de aves y la famosa ranita chilena. Posee un ecosistema protegido de 80.000 m² que es ideal para el avistamiento de aves, anfibios y la desconexión urbana, contando con muelles, senderos y vistas a los volcanes.

Hasta ahora, la mayoría de los pasajeros han sido puertomontinos, algo que Wainraihgt considera natural en esta etapa inicial. Pero, al mismo tiempo, el municipio se prepara para atender a los visitantes que llegarán a bordo de los 34 cruceros programados para esta temporada, destinando buses especialmente para ellos. “Ya hemos recibido turistas de distintas nacionalidades, incluso de Singapur”, comenta.​

Además, el jefe comunal señala que el servicio se refuerza con 34 monitores de seguridad contratados para el verano, algunos de ellos bilingües. “Creemos que la seguridad del turista es una prioridad”, afirma.​

¿Y después?

En lo más inmediato, el municipio proyecta entregar 20 mil tickets durante el primer mes de operación. La apuesta, sin embargo, va más allá del verano. “Nuestro objetivo es mantener el servicio también en temporada baja, con el fin de incentivar una mayor permanencia de visitantes en la ciudad”, adelantó el alcalde.​

A medida que el servicio se consolide, el municipio evaluará su extensión a otros puntos de interés de la ciudad. Y también, decidirá al cabo de los primeros seis de operación si es factible extender el contrato de los buses. La idea es incentivar a los privados a apoyar el proyecto posteriormente considerando el apalancamiento, explican fuentes de la municipalidad.