Click acá para ir directamente al contenido
Inicio Regiones Los Lagos
Los Lagos

Desde Angelmó hasta Pelluco: el exitoso debut de los buses "Hop On-Hop Off" en Puerto Montt que refuerzan su impulso como capital turística

Las reservas de tickets gratuitos en la web para los primeros ocho días se agotaron rápidamente, con 5.000 boletos. "Refleja la excelente respuesta que ha tenido este proyecto y el alto interés de los visitantes”, dice el alcalde de Puerto Montt, Rodrigo Wainraihgt.

Por: Antonia Lagos

Publicado: Jueves 19 de febrero de 2026 a las 13:45 hrs.

regiones Los Lagos turismo
<p>El circuito considera nueve paradas y dos buses de dos pisos.</p>

El circuito considera nueve paradas y dos buses de dos pisos.

Noticias destacadas

Te recomendamos

ARTICULOS RELACIONADOS

Newsletters

LO MÁS LEÍDO

1
Mercados

Bancos adelantan eliminación de la tarjeta de coordenadas para transferencias
2
Mercados

Family offices y grandes fortunas: los impuestos que lideran la recaudación sobre la riqueza
3
Economía y Política

Un economista de LarrainVial y un socio de Econsult: listos los coordinadores macro y de mercado de capitales para Hacienda
4
Internacional

Las cadenas de EEUU reducen las porciones de sus comidas por el impacto de los medicamentos contra la obesidad y el alza en los costos
5
Empresas

Cuatro muertos tras fuerte explosión de camión con gas en Autopista Central que alcanzó vehículos y estacionamiento de Harting en Renca
6
Economía y Política

"Tenemos un problema de gasto excesivo": Kast defiende necesidad de ajuste fiscal
7
Empresas

Millicom busca revertir pérdidas de Movistar Chile este año, anticipa inversiones en tiendas y cierre de servicios no rentables
8
Empresas

Tras inversión de US$ 95 millones, Banmerchant vende a MetLife edificio de oficinas de lujo en Providencia
VER MÁS
VER MÁS

Inspírate con lo mejor del diseño, la arquitectura y el estilo de vida.
VER MÁS
Innovación y Startups Construcción Entre Códigos Fondos de Inversión Laboral & Personas Salud

BRANDED CONTENT

Suplementos

VER MÁS

Publiweb

VER MÁS

Publiweb

VER MÁS

Papel Digital

Diario Financiero

Lee la edición de hoy

Suscríbete