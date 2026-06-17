El sector marítimo y portuario de Los Lagos formaliza gobernanza de su Acuerdo de Producción Limpia
La estructura administrativa tendrá la misión de evaluar el cumplimiento de las regulaciones y cumplir metas de eficiencia que abran oportunidades a las empresas costeras ante las exigencias de los mercados.
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El sector marítimo y portuario de la Región de Los Lagos formalizó la gobernanza de su Acuerdo de Producción Limpia con el fin de iniciar la etapa de control y ejecución de sus compromisos de sostenibilidad.
La nueva estructura es considerada estratégica para una industria esencial en el desarrollo logístico, el abastecimiento y la expansión económica del sur de Chile, al establecer estándares orientados a optimizar el rendimiento productivo, ambiental y operacional de las compañías participantes.
El acuerdo, que opera como una herramienta voluntaria de administración público – privada, elaboró un plan de acción que permitirá elevar la eficiencia operativa al promover la optimización de recursos, la reducción de emisiones y la modernización de la gestión en las operaciones diarias. Estas medidas son consideras por los participantes como elementos clave para la competitividad a largo plazo de las empresas costeras, frente a las exigencias de los mercados actuales.
La supervisión del cumplimiento de dichos objetivos estará a cargo de una directiva interdisciplinaria encargada de representar diversas áreas regulatorias y técnicas, cuya responsabilidad será evaluar el progreso periódico de las metas, detectar oportunidades de mejora en la cadena logística y asegurar la concreción de resultados verificables.
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