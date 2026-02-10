Dueño de Yemita y Champion Dog toma el control total de firma agrícola Agrosocios y proyecta duplicar negocio en el sur
El plan contempla inversiones en la planta de San Pablo (Osorno) para aumentar la autonomía logística y de acopio.
El holding agroindustrial Grupo Proa —matriz de marcas como Champion Dog, Yemita y La Granja— concretó la adquisición del 100% de Agrosocios S.p.A., tras comprar la mitad de la propiedad que estaba en manos de su otro socio, Alimentos Concentrados Cisternas Ltda.
La operación, efectiva desde el 1 de enero de 2026, le entrega al grupo el control total de la planta de procesamiento de maíz ubicada en San Pablo, provincia de Osorno, un activo estratégico para el abastecimiento del sector lechero de la macrozona sur.
Aunque el monto de la transacción se mantiene bajo confidencialidad, Benedicto Aguado, gerente general de Grupo Proa, confirmó que la operación se financió con recursos propios y que la valorización se realizó mediante una fórmula preacordada en el pacto de accionistas.
La decisión de terminar el joint venture iniciado en 2018 y quedarse con la totalidad de la empresa responde a un cambio en la etapa del proyecto. Según explica Aguado, si bien la relación societaria fue positiva operativamente, "con el paso de los años comenzaron a manifestarse visiones distintas respecto del desarrollo futuro del negocio". Ahora, con el control total, el grupo busca ejecutar su propio plan de crecimiento con mayor agilidad.
Expansión y proyecciones
El objetivo de Grupo Proa es claro: "Esperamos duplicar el volumen de negocios dentro de los próximos dos años", adelanta la compañía en base a sus proyecciones operativas.
Para lograrlo, la firma prepara un plan de inversiones para los próximos 24 meses. Las mejoras se enfocarán en la planta de San Pablo, que actualmente tiene una capacidad de 30 mil toneladas anuales, pero cuenta con un potencial de expansión de hasta 80 mil toneladas, sujeto a nuevas inversiones en infraestructura.
"Las principales mejoras en evaluación están orientadas a reducir la dependencia de terceros en el acopio de materias primas, aumentar la capacidad de almacenamiento de productos terminados y fortalecer su despacho", detallan desde la gerencia de planificación de la empresa. Esto busca otorgar mayor autonomía productiva y eficiencia logística para atender a las regiones de Los Ríos y Los Lagos, el corazón lechero de Chile.
Recuperación de la industria
La apuesta de Proa se da en un contexto de recuperación para el sector. Según cifras que maneja la compañía, la industria lechera experimentó un crecimiento cercano al 7% en 2025 , impulsando la demanda por maíz roleado o laminado, insumo clave ante la intensificación del uso de praderas.
Gonzalo Silva, gerente de negocio performance nutrición animal, destacó que esta consolidación asegura "la continuidad de una planta industrial relevante para la zona y el fortalecimiento del empleo local".
Adicionalmente, la compañía está avanzando en su agenda de sostenibilidad con el desarrollo de un proyecto fotovoltaico en la misma planta de San Pablo, en alianza con Copec Flux, para mejorar la eficiencia energética de la operación industrial.
