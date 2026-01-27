Curicó abrirá la temporada 2026 del RallyMobil con un calendario de ocho fechas y foco en regiones

Curicó será el punto de partida del Campeonato Nacional de rally, que en 2026 contempla competencias entre marzo y diciembre, con paradas en seis regiones y el regreso de sedes históricas del sur. La organización apunta a consolidar el evento y su impacto económico y turístico.

Curicó será la sede inaugural del campeonato RallyMobil 2026, según confirmó la organización al dar a conocer el calendario oficial de la próxima temporada. La fecha de apertura se correrá entre el 20 y el 22 de marzo en caminos de la Región del Maule, marcando el inicio de un año que contempla ocho fechas a lo largo del país.

La elección de Curicó responde, de acuerdo con la producción del evento, a la experiencia previa de la ciudad como anfitriona y a las condiciones técnicas de sus rutas, que permiten combinar tramos de alta velocidad con sectores más técnicos. A ello se suma la capacidad logística y hotelera de la zona, clave para recibir a equipos, organizadores y público.

El calendario 2026 se extenderá hasta diciembre y considera competencias en seis regiones, con un marcado énfasis en el centro y sur del país. Tras la fecha inaugural en Curicó, el campeonato continuará en abril con una segunda jornada en el sur, mientras que los meses siguientes incluirán paradas en regiones como Biobío, La Araucanía y Los Lagos, zonas históricamente ligadas al rally nacional.

En total, la temporada contempla ocho fechas puntuables, manteniendo un formato similar al de los últimos años, con pruebas de tres días y recorridos que superan los 120 kilómetros cronometrados por fecha. La organización busca así dar estabilidad al campeonato, tanto para los equipos profesionales como para las escuderías privadas que participan regularmente.

Impacto en regiones

Desde la producción del RallyMobil han subrayado que uno de los objetivos centrales del calendario 2026 es reforzar el vínculo con las regiones. Cada fecha moviliza a cientos de personas entre pilotos, navegantes, mecánicos, equipos técnicos, prensa y fanáticos, lo que se traduce en un impacto directo en sectores como el comercio, la hotelería y los servicios turísticos locales.

En ediciones anteriores, la organización ha estimado que una fecha del campeonato puede generar miles de pernoctaciones y un flujo relevante de visitantes durante el fin de semana de competencia, especialmente en ciudades intermedias como Curicó, donde el evento se convierte en uno de los hitos deportivos del año.

El anuncio del calendario se da en un contexto de consolidación del RallyMobil como uno de los principales campeonatos de automovilismo del país, con transmisión multiplataforma y creciente interés de marcas y auspiciadores. Para 2026, la organización espera mantener ese nivel, apostando por sedes con tradición rallysta y por nuevas rutas que permitan renovar el atractivo deportivo del campeonato.