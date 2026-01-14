SAG alerta a agricultores que el 26 de enero entra en vigencia nueva norma sobre plaguicidas para protección de colmenas

La nueva disposición obliga a los agricultores que utilicen plaguicidas tóxicos para las abejas a notificar con 48 horas de anticipación a los apicultores cercanos a su predio. Hasta ahora, los productores agrícolas solo estaban obligados a informar al Ministerio de Salud.

El Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) informó que a partir de este 26 de enero comenzará a regir una nueva disposición que forma parte de la Ley Apícola (21.489), y que obliga a los agricultores que utilicen plaguicidas tóxicos para las abejas a notificar con 48 horas de anticipación a los apicultores cercanos a su predio.

Hasta ahora, los productores agrícolas solo estaban obligados a informar al Ministerio de Salud, exigencia que se mantiene de todos modos bajo el nuevo esquema.

En abril, en tanto, se aplicará la misma exigencia para los plaguicidas catalogados como “moderadamente tóxicos”.

La normativa también establece restricciones horarias para la aplicación de ambas categorías de plaguicidas, los cuales deberán utilizarse solo en momentos de baja actividad de las abejas, temprano por la mañana y al atardecer.

Pero para que el sistema de protección cumpla efectivamente su objetivo, el SAG también hizo un llamado a los dueños de los colmenares para que se en SIPEC Apícola, lo que puede realizar a través del sitio web sipecweb.sag.gob.cl o directamente en cualquier oficina del servicio.

Vale la pena destacar que el artículo 27 de la Ley 21.489 se califica como infracción gravísima “los actos u omisiones que (…) puedan afectar gravemente la salud de las colmenas, causando daños no susceptibles de reparación”, los que son sancionados con multas de 100 a 200 Unidades Tributarias Mensuales (UTM).