SAG alerta a agricultores que el 26 de enero entra en vigencia nueva norma sobre plaguicidas para protección de colmenas
La nueva disposición obliga a los agricultores que utilicen plaguicidas tóxicos para las abejas a notificar con 48 horas de anticipación a los apicultores cercanos a su predio. Hasta ahora, los productores agrícolas solo estaban obligados a informar al Ministerio de Salud.
Noticias destacadas
El Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) informó que a partir de este 26 de enero comenzará a regir una nueva disposición que forma parte de la Ley Apícola (21.489), y que obliga a los agricultores que utilicen plaguicidas tóxicos para las abejas a notificar con 48 horas de anticipación a los apicultores cercanos a su predio.
Hasta ahora, los productores agrícolas solo estaban obligados a informar al Ministerio de Salud, exigencia que se mantiene de todos modos bajo el nuevo esquema.
En abril, en tanto, se aplicará la misma exigencia para los plaguicidas catalogados como “moderadamente tóxicos”.
La normativa también establece restricciones horarias para la aplicación de ambas categorías de plaguicidas, los cuales deberán utilizarse solo en momentos de baja actividad de las abejas, temprano por la mañana y al atardecer.
Pero para que el sistema de protección cumpla efectivamente su objetivo, el SAG también hizo un llamado a los dueños de los colmenares para que se en SIPEC Apícola, lo que puede realizar a través del sitio web sipecweb.sag.gob.cl o directamente en cualquier oficina del servicio.
Vale la pena destacar que el artículo 27 de la Ley 21.489 se califica como infracción gravísima “los actos u omisiones que (…) puedan afectar gravemente la salud de las colmenas, causando daños no susceptibles de reparación”, los que son sancionados con multas de 100 a 200 Unidades Tributarias Mensuales (UTM).
Te recomendamos
ARTICULOS RELACIONADOS
Newsletters
LO MÁS LEÍDO
Villarica es la comuna donde las viviendas en primera línea de playa ofrecen la mayor plusvalía e Iquique es donde registran la prima más baja
Según un análisis de Tinsa by Accumin, solo 13,5% del stock de vivienda nueva disponible en los principales balnearios del país corresponde a proyectos frente al borde costero. En promedio, el valor de estos inmuebles es 81,3% mayor que el de una unidad comparable más al interior del radio urbano.
¿Incide la PGU en la baja de la pobreza? El debate de especialistas acerca de los ingresos del primer decil
En un conversatorio organizado por el Instituto de Economía UC y el Centro de Políticas Públicas UC, la subsecretaria Poblete, precisó que no habría una sustitución del trabajo, sino que esto responde a un cambio en la composición de sus hogares.
Benavente, de Corfo: “No tiene nada de obvio lograr que un invento termine en una innovación”
El vicepresidente ejecutivo de la agencia pública expuso en el Congreso Futuro 2026 y advirtió que Chile tiene una buena capacidad de invención, pero presenta debilidades en innovación y, particularmente, en difusión.
BRANDED CONTENT
Dra Susan Bueno y el impulso que la mueve a avanzar, investigar y aportar a la sociedad.
Su curiosidad temprana la llevó a estudiar las enfermedades infecciosas y a contribuir en el desarrollo de la primera vacuna aplicada masivamente en Chile contra el Covid-19. Hoy, la Dra. Susan Bueno, reconocida en 2024 como inventora del año, continúa aportando desde la investigación al fortalecimiento de la salud. Mira aquí su entrevista
Dra Susan Bueno y el impulso que la mueve a avanzar, investigar y aportar a la sociedad.
Su curiosidad temprana la llevó a estudiar las enfermedades infecciosas y a contribuir en el desarrollo de la primera vacuna aplicada masivamente en Chile contra el Covid-19. Hoy, la Dra. Susan Bueno, reconocida en 2024 como inventora del año, continúa aportando desde la investigación al fortalecimiento de la salud. Mira aquí su entrevista
Jorge Carinao: la fuerza de creer cuando todo parece imposible
Te invitamos a conocer la historia de Jorge Carinao, deportista paralímpico chileno que ha transformado la adversidad en fuerza y el esfuerzo en orgullo nacional, demostrando que no existen límites cuando hay convicción y sueños claros. No te pierdas esta inspiradora entrevista
Camila Elizalde; una chef que ha hecho del perfeccionismo una fuerza transformadora
Conoce aquí la entrevista a una de las chef más destacadas a nivel nacional y americano en el arte de la pastelería. En este capítulo, Camila reflexiona sobre los desafíos de liderar en un entorno competitivo y la importancia de construir espacios donde la excelencia y la empatía convivan. Mira la entrevista haciendo aquí.
En Perfeccionistas entrevistamos a un deportista chileno que quiere llegar tan alto como sus saltos
Mauricio Molina nos cuenta de su pasión por el BMX y cómo se convirtió en el primer chileno en competir en esta disciplina en unos Juegos Olímpicos y ser parte del selecto grupo de los 25 mejores del mundo.
Papel Digital
Diario Financiero
Lee la edición de hoySuscríbete