SEA recomienda aprobar ampliación portuaria en Valparaíso y deja Terminal 2 a un paso de su luz verde definitiva

El Servicio de Evaluación Ambiental recomendó aprobar el EIA del Terminal Cerros de Valparaíso, que considera un frente de atraque de 430 metros y más de 14 mil m² en nuevas obras urbanas.

El proyecto de ampliación del Terminal 2 del puerto de Valparaíso entró en su fase decisiva. El Servicio de Evaluación Ambiental recomendó aprobar el Estudio de Impacto Ambiental del Terminal Cerros de Valparaíso, impulsado por la Empresa Portuaria, dejando la iniciativa a un paso de su validación definitiva. Con este pronunciamiento, el expediente avanzará a la Comisión de Evaluación Ambiental COEVA con un Informe Consolidado de Evaluación favorable. La instancia deberá votar el proyecto el próximo martes 3 de marzo, trámite indispensable para la obtención de la Resolución de Calificación Ambiental complementaria exigida para su ejecución.

En su análisis técnico, el SEA concluyó que la iniciativa cumple con la normativa ambiental vigente y que aborda los efectos, características y circunstancias establecidos en la legislación. Además, propone medidas de mitigación y compensación acordes a los impactos identificados durante la evaluación.

Desde la Empresa Portuaria de Valparaíso destacaron el pronunciamiento como un hito en la tramitación del proyecto. La presidenta del directorio, Nicole Pastene, señaló que “valoramos la aprobación del SEA, que reconoce el trabajo técnico realizado y las mejoras incorporadas al proyecto. La ampliación portuaria fortalecerá la capacidad logística del puerto y robustecerá la competitividad de Puerto Valparaíso”.

Desde el sector privado regional también respaldaron la recomendación técnica. El presidente de la Cámara Regional del Comercio de Valparaíso, Javier Torrejón, sostuvo que “se trata de una señal técnica relevante, tras un proceso extenso. Esta inversión permitiría fortalecer la cadena logística, generar nuevos puestos de trabajo y aumentar la capacidad operativa. No es sólo una decisión local, es estratégica para el comercio exterior y la competitividad de Chile”.

Frente de atraque y obras

El proyecto contempla la construcción de un frente de atraque de 430 metros, pieza central para aumentar la capacidad operativa del puerto. A ello se suman intervenciones en el borde costero y en el área declarada Sitio Patrimonio Mundial, lo que ha concentrado buena parte de la revisión técnica.

Entre las obras consideradas figura el Paseo Malecón, de 10.024 m², que se extenderá entre el Terminal de Pasajeros y el sector Bellavista. También se proyecta la Plaza del Mar, de 2.664 m², que conectará el paseo con avenida Errázuriz mediante un acceso peatonal bajo la línea férrea y el Mirador del Puerto, de 1.535 m², en el costado oriente del nuevo Sitio Costanera.

El plan incorpora además el ascensor El Arrayán en el Barrio Puerto. Su diseño fue ajustado tras un trabajo colaborativo con el Consejo de Monumentos Nacionales, la Subsecretaría de las Culturas y la Corporación Sitio Patrimonial.

Ajustes tras observaciones

En las respuestas a la última Adenda, el CMN valoró modificaciones como el reemplazo de la tipología vertical del ascensor por un sistema de funicular, junto con la incorporación de antecedentes estructurales y de consolidación del talud en etapa de prefactibilidad.Asimismo, el proyecto integra cambios solicitados previamente, entre ellos una solución menos invasiva para el tratamiento de la ladera mediante hidrosiembra en lugar de hormigón proyectado.

No obstante, el CMN condicionó su conformidad al ingreso de antecedentes complementarios tras la eventual obtención de la RCA y su aprobación formal. Entre los puntos pendientes figuran definiciones sobre el tratamiento de la ladera, el plano de rodadura y los espacios públicos colindantes.

Con el ICE favorable, la decisión queda ahora en manos de la COEVA de Valparaíso, que deberá votar la iniciativa el 3 de marzo. De aprobarse, el proyecto podrá obtener su Resolución de Calificación Ambiental complementaria, requisito necesario para avanzar en su ejecución.