Contraloría detecta fallas estructurales en obras de restauración del Teatro Municipal de Iquique, además irregularidades en pagos

El ente instruyó sumarios administrativos en la Dirección de Arquitectura del MOP tras revelar la recepción de obras con pernos faltantes en la estructura del escenario, pagos por trabajos inconclusos y multas no cobradas que superarían los $ 190 millones.

Por: Matías Carrascosa

Publicado: Jueves 29 de enero de 2026 a las 14:45 hrs.

