Biministro García se reunió con transmisoras, pero sin el estudio final sobre la base de datos para valorizar activos
La cartera de Energía confirmó además la constitución de un Comité de Expertos para proponer mejoras a la regulación eléctrica.
Después que la tarde del miércoles el Ministerio de Energía acusara en un comunicado público una "deficiente información" aportada por las transmisoras eléctricas, a partir de los resultados parciales de un estudio sobre la base de datos para valorizar los activos de todas las firmas del segmento en el período 2020-2023, la mañana de este viernes se realizó la reunión convocada por el biministro de Economía y Energía, Álvaro García, con las firmas y la Asociación de Transmisoras de Chile.
Y si bien se esperaba que en la cita se presentara el estudio final -que fue solicitado en enero por la Comisión Nacional de Energía (CNE) al Coordinador Eléctrico- esto no ocurrió. De hecho, el documento salió desde el Coordindor la tarde de ayer, horas después del encuentro.
En un comunicado, el biministro García señaló que “fue una buena reunión" y que comunicaron a las empresas que la CNE hará una primera estimación de sobrevaloración de activos con los datos que se hayan logrado acreditar. En paralelo, solicitaron a las empresas que aporten a la brevedad los antecedentes que permitan cuantificar la magnitud de los datos incompletos o insuficientes.
"Al mismo tiempo, se instruyeron las auditorías que nos permitirán contar con información clara y confiable para completar las bases de datos y, de esta manera, dar certeza a los mecanismos de fijación tarifaria y compensar a los clientes si así se concluye”, dijo Energía. Luego, en un escrito del gremio de las transmisoras, se aseguró: "No se hizo entrega del informe del Coordinador, pero el Ministerio de Energía se comprometió a enviar a las empresas la información sobre las revisiones que estaría realizando".
Y, tal como adelantó García el lunes a DF, ayer, en el marco del seminario "Crecer con Energía" en la Universidad Adolfo Ibáñez donde se presentó un documento con propuestas para mejorar el sistema eléctrico local, la autoridad reafirmó que en los próximos días se constituirá un Comité de Expertos para revisar y proponer mejoras para fortalecer la regulación del sector eléctrico.
Camila Elizalde; una chef que ha hecho del perfeccionismo una fuerza transformadora
Conoce aquí la entrevista a una de las chef más destacadas a nivel nacional y americano en el arte de la pastelería. En este capítulo, Camila reflexiona sobre los desafíos de liderar en un entorno competitivo y la importancia de construir espacios donde la excelencia y la empatía convivan. Mira la entrevista haciendo aquí.
Diario Financiero
