Cencosud se baja del proceso de compra de Carrefour Argentina

Una serie de rumores han estado dando vueltas en torno a la venta de los activos de Carrefour en Argentina, donde Cencosud aparecía como uno de los candidatos favoritos para quedarse con los activos de la francesa que cuenta con más de 700 locales en el país vecino. Sin embargo, este viernes la firma chilena confirmó que descarta su participación en el proceso.

“Cencosud informa que, si bien fue invitada a participar en el proceso de venta liderado por Deutsche Bank, ha decidido no continuar en el proceso actualmente en curso”, dijo la firma a través de un comunicado.

“Llevamos más de 40 años en Argentina, con un negocio sólido y una posición de liderazgo en centros comerciales, supermercados, tiendas de mejoramiento del hogar y servicios financieros. Además, contamos con terrenos en ubicaciones estratégicas que respaldan nuestro crecimiento en el país. Tenemos plena confianza en Argentina y un potencial de inversiones muy atractivo que privilegiaremos frente a esta oportunidad”, señaló la compañía.

Ahora bien, la empresa dijo que se mantiene siempre atenta a los movimientos del mercado y evaluando oportunidades de crecimiento. “Sin embargo, lo hace con disciplina en la asignación de capital y considerando también las alternativas que existen en todos los mercados donde opera”, agregaron.

En detalle, Cencosud en Argentina ha reportado ventas por US$ 3.400 millones en los últimos 12 meses. A junio de 2025, la compañía cuenta con 279 supermercados y 28 mayoristas (con una superficie de ventas de 567.798 m²), 60 tiendas de mejoramiento del hogar (con una superficie de ventas de 385.455 m²) y 22 centros comerciales con un GLA de 745.356 m², que han recibido 11,6 millones de visitas hasta esa fecha.

