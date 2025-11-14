Corpgroup realizó apertura voluntaria de sus cuentas en investigación de querella interpuesta por bonistas

La sociedad entregó antecedentes de todos sus movimientos bancarios entre 2015 y 2020 –periodo investigado en este caso- de manera independiente a la solicitud de acceso a cuentas autorizada esta semana por la jueza del Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago.

La investigación que realiza la Fiscalía Oriente sobre un bono emitido en 2015 por Corpgroup Banking, avanza hacia sus fases finales en manos del fiscal Felipe Sepúlveda, quien busca determinar la eventual existencia de fraude o desvío de activos previos a la crisis y posterior reorganización de ese grupo ligado al empresario Álvaro Saieh.

En esta fase del caso, el fiscal Sepúlveda obtuvo el 12 de noviembre recién pasado la autorización de la jueza del Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago, Carolina Araya, para acceder a las cuentas corrientes de la Sociedad Corpgroup Banking S.A.

Al respecto, cercanos a esa empresa precisaron que Corpgroup entregó en su oportunidad, de forma voluntaria, estos mismos antecedentes, poniendo a disposición del fiscal las cartolas con todos los movimientos bancarios del periodo comprendido entre el 1 de enero de 2015 y el 31 de diciembre de 2020, periodo sobre el cual se enfoca la investigación.

Luego de que la gran mayoría de los 90 intervinientes originales desistieran de ese proceso -luego que la jueza Kate Stickels, a cargo de la causa por el Capítulo 11 en el Tribunal de Quiebras de Delaware (EEUU), se pronunció sobre la legalidad de los recursos judiciales interpuestos-, ahora diligencias solicitadas para acceder a los antecedentes financieros directamente desde los bancos provienen de los representantes del empresario Juan Carlos Petersen, el único querellante que queda activo en esa causa.

En un escrito ante el tribunal, el fiscal Sepúlveda destacó la disposición de la defensa de Corpgroup Banking a facilitar el proceso, mencionando su voluntad para gestionar la autorización necesaria en Delaware —donde se radican algunas de las entidades involucradas— con el fin de poner a disposición toda la información solicitada.

“Merece destacarse el hecho que la defensa del sr. Saieh nos ofreció como alternativa (…) iniciar los trámites judiciales en Delaware para obtener los antecedentes bancarios, lo cual demuestra el total acuerdo (…) respecto de que esta información sea allegada a la presente causa”, señaló el fiscal en su presentación.

Por su parte, el abogado Gonzalo Cisternas, uno de los representantes de Corpgroup Banking, afirmó que “la entrega voluntaria de los antecedentes bancarios de la empresa se enmarca en el espíritu de colaboración que siempre hemos tenido para instar por el total y definitivo esclarecimiento de los hechos”.