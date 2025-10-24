Presidenciales: ¿qué dicen las apuestas?

Este viernes se dio a conocer la encuesta Feedback, la cual sorprendió al mostrar a un Johannes Kaiser desplazando a Matthei, dejándola en cuarto lugar en primera vuelta.

El 17,5% se inclinó por Kaiser, frente a un 15,4% que respondió que votaría por la candidata de Chile Vamos, al ser consultados por quién votarán el próximo 16 de noviembre.

Jara se mantiene liderando con un 30,1%, mientras que José Antonio Kast, queda en el segundo puesto con un 22,3%.

Esas son las encuestas... ¿qué dicen las apuestas?

La casa de apuestas políticas Polymarket a inicios de esta semana estaba dando un 71% de probabilidades a que Kast ganará las elecciones este 16 de noviembre (segunda vuelta), un 14,6% a Jara; 9% a Kaiser y 6,7% a Matthei.

Este viernes la casa de apuestas mostraba un retroceso mínimo de Kast: 70% de probabilidades. Jara también retrocede a un 13,8%, mientras que Kaiser sube a 11,5% y Matthei se queda con un 4,9%.

El sitio de apuestas ha demostrado ser bastante acertado como predictor. De hecho había anticipado el triunfo de Jeannette Jara en las primarias del oficialismo y de Donald Trump en las elecciones presidenciales de EEUU.