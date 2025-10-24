Presidenciales: ¿qué dicen las apuestas?
Noticias destacadas
Este viernes se dio a conocer la encuesta Feedback, la cual sorprendió al mostrar a un Johannes Kaiser desplazando a Matthei, dejándola en cuarto lugar en primera vuelta.
El 17,5% se inclinó por Kaiser, frente a un 15,4% que respondió que votaría por la candidata de Chile Vamos, al ser consultados por quién votarán el próximo 16 de noviembre.
Jara se mantiene liderando con un 30,1%, mientras que José Antonio Kast, queda en el segundo puesto con un 22,3%.
Esas son las encuestas... ¿qué dicen las apuestas?
La casa de apuestas políticas Polymarket a inicios de esta semana estaba dando un 71% de probabilidades a que Kast ganará las elecciones este 16 de noviembre (segunda vuelta), un 14,6% a Jara; 9% a Kaiser y 6,7% a Matthei.
Este viernes la casa de apuestas mostraba un retroceso mínimo de Kast: 70% de probabilidades. Jara también retrocede a un 13,8%, mientras que Kaiser sube a 11,5% y Matthei se queda con un 4,9%.
El sitio de apuestas ha demostrado ser bastante acertado como predictor. De hecho había anticipado el triunfo de Jeannette Jara en las primarias del oficialismo y de Donald Trump en las elecciones presidenciales de EEUU.
Te recomendamos
ARTICULOS RELACIONADOS
Newsletters
LO MÁS LEÍDO
Cómo las gerencias legales y estudios jurídicos asumen el desafío de integrar la inteligencia artificial
Expertos del área coinciden en que esta disrupción tecnológica ya está transformando el ejercicio profesional, pero advierten que la confianza y el criterio seguirán siendo irremplazables.
MarketCare suma como inversionista a heredero de Bata para ampliar su modelo de venta de medicamentos al costo
Tomás Arthur Bata III invirtió en la startup chilena a través de su fondo de impacto social Swiss Precision Project y desde septiembre integra el directorio. El capital será usado para crecer en Chile y desarrollo tecnológico.
Corte Suprema da espaldarazo a proyecto de Copec en Las Salinas, Viña del Mar: empresa habla de “luz verde definitiva”
“Esta decisión, contundente y unánime del máximo tribunal, se suma a los distintos pronunciamientos favorables emitidos por las autoridades ambientales a lo largo de los más de 20 años de trabajo”, dijo la inmobiliaria Las Salinas.
Gestora de fondos Toesca crea un comité asesor para ejecutar el proceso de liquidación de los fondos de Sartor
La instancia estará integrada por los abogados Jaime de Larraechea y Juan León, junto a socios de la AGF y los asesores externos de crédito privado, Rodrigo Violic y Andrés Chechilnitzky,
BRANDED CONTENT
Cristián Vallejo: El perfeccionista detrás de la segunda viña más importante del mundo
Esta entrevista no es sólo para los amantes del vino, sino para todos aquellos que buscan a través de la innovación, el liderazgo, la creatividad y la paciencia dejar una huella imborrable.
Ignacio Gana: El escultor chileno que transforma emociones en arte
El reconocido escultor chileno, nos comparte su visión del arte, el proceso creativo detrás de sus obras y los desafíos de llevar la escultura contemporánea a nuevos espacios. En esta entrevista, descubrimos la inspiración y las historias que dan vida a su trabajo.
SuplementosVER MÁS
Papel Digital
Diario Financiero
Lee la edición de hoySuscríbete