Ruta directa a China: las nuevas aerolíneas que quieren entrar al mercado chileno

Las aerolíneas asiáticas miran con interés el mercado nacional. China Southern Cargo y China Eastern Airlines tomaron contacto con el concesionario del Aeropuerto de Santiago –Nuevo Pudahuel— con el objetivo de ver opciones de operar en Latinoamérica.

El más avanzado en las conversaciones es China Southern Cargo, compañía que a mediados de noviembre arribó a Santiago desde Shanghai, con miras a estrenar una ruta carguera para la próxima temporada.

El gerente general de Nuevo Pudahuel, Nicolás Claude, confirmó a Señal DF que esta nueva operación subraya el rol estratégico del terminal tanto en el comercio internacional como en la integración de Chile con el resto del mundo. "La llegada de China Southern no solo consolida nuestra posición como la principal puerta de entrada de Asia a Sudamérica, sino que también refleja la confianza de una aerolínea de gran envergadura en nuestra infraestructura y en nuestra visión logística", enfatizó Claude.

China Eastern Airlines es otra aerolínea que ha puesto su foco en Latinoamérica. De hecho, a partir de diciembre, comenzará a operar dos vuelos semanales entre Buenos Aires y Shanghai. Esta ruta, que utilizará un avión Boeing 777, incluirá una escala técnica en el Aeropuerto Internacional de Auckland, Nueva Zelanda, según informaron medios argentinos.

El competidor asiático contactó a los operadores del Aeropuerto de Santiago con la intención de expandir sus operaciones a Chile, según una fuente de la industria. Se esperan novedades pronto sobre esta posible extensión. No obstante, Nuevo Pudahuel optó por no emitir declaraciones al respecto.

Los planes que vienen

China Southern Airlines, es uno de los más grandes grupos aéreos de China, opera más de 900 rutas en 47 países, con una flota compuesta por 19 aviones cargueros y más de 930 aeronaves de pasajeros que complementan su capacidad logística.

El domingo 16 de noviembre, la aerolínea hizo su debut con un Boeing 777F. Las imágenes del aterrizaje muestran a la tripulación y equipos en plataforma recibiendo al avión que conecta directamente a Santiago con uno de los hubs logísticos más potentes de Asia.

Esta nueva ruta aérea de carga es un claro indicio del creciente interés de China en fortalecer su influencia en Sudamérica mediante conexiones estratégicas. Para Chile, la llegada se traduce en una mayor capacidad de exportación de productos frescos de alto valor, como cerezas, salmón, carne y productos agrícolas, y una mejor frecuencia para la importación de tecnología y retail.

La aerolínea tendrá una ruta semanal con una capacidad de 500 toneladas, conectando los aeropuertos de Shanghái-Pudong, Los Ángeles y Santiago.

El vicepresidente de China Southern Air Logistics, Chengqing Tao, destacó que esta nueva ruta operada por la aerolínea buscacrear un corredor logístico estratégico para el intercambio de productos de alta calidad entre Chile y China, y elevar la proyección proyección de nuestro país hacia otros mercados globales " Abrirá canales comerciales y ampliará los límites de cooperación, inyectando una nueva vitalidad al comercio bilateral", remató.