Disputa en clan Hites escaló a la esfera penal: Pamela Hites presentó querella por "estafa y administración fraudulenta" contra su hermano

Hija del fallecido empresario Alex Hites Averbuck interpuso una querella ante el 4º Juzgado de Garantía de Santiago contra Marcos Hites Palombo y todos los que “resulten responsables en calidad de autores, cómplices o encubridores”.

Al ámbito penal escaló el conflicto entre Andrea Pamela Hites Palombo y su hermano Marcos Hites Palombo en torno a los bienes familiares y su repartición tras el fallecimiento del empresario Alex Hites Averbuck, cofundador de Empresas Hites, en 2021.

Pamela Hites, de profesión publicista, interpuso una querella criminal por los delitos de estafa y administración fraudulenta o desleal, ante el 4º Juzgado de Garantía de Santiago en contra de Marcos Hites (ingeniero civil industrial) “en calidad de autor”, junto a quienes “resulten responsables en calidad de autores, cómplices o encubridores”.

De esta manera se abrió un nuevo capítulo en la dura disputa entre los únicos hijos de uno de los patriarcas de la compañía de retail, y que en los últimos años había sido tramitada ante diferentes instancias en la justicia civil, como también en el ámbito del arbitraje.

Este conflicto familiar se arrastra hace cinco años cuando estalló en 2020 con una medida prejudicial en la justicia civil, seguida de una demanda, interpuesta por Pamela Hites, que en esa oportunidad reclamó su exclusión del manejo de los negocios en favor de su hermano. Y el caso se agravó tras el deceso de Alex Hites al año siguiente, cuando Pamela Hites constató que le correspondió el 12,5% del patrimonio de su progenitor. Luego, la participación de ella subió a un 25% tras el fallecimiento de su madre Luisa Palombo Muchnik.

En dicho testamento, Marcos Hites fue designado albacea con tenencia de bienes de la herencia, y además asignatario de la cuarta de mejoras y de la cuarta de libre disposición, posición desde la cual que consolidó aproximadamente un 75% del patrimonio familiar.





Detalles de la acusación

Un punto clave en la querella es la elaboración del Contrato de Transacción suscrito el 27 de abril de 2023 para resolver las diferencias patrimoniales entre los hermanos, mediante el cual se compromerían a poner término “de manera total y definitiva” a cualquier conflicto relativo a la entrega y distribución de todos los bienes de sus padres.

Tras una exposición de argumentos en los que acusa un conjunto de maniobras destinadas a perjudicar sus derechos donde acusa la participación de un conjunto de asesores, Pamela Hites asegura en la querella que “la celebración de esta transacción no fue el resultado de un acto libre y válido, sino la culminación de un plan cuidadosamente fraguado por Marcos Hites Palombo para defraudarme, aprovechándose de su calidad de administrador y albacea". Asimismo, puntualiza que durante la fase precontractual y la firma del acuerdo, Marcos Hites Palombo —con la colaboración de contadores y abogados— suministró información falsa y ocultó deliberadamente datos esenciales sobre el verdadero patrimonio familiar”.

En este escenario, la publicista denunció haber sido víctima de un “esquema fraudulento” con un conjunto de figuras delictivas. Entre ellas , afirmó, la realización de “maniobras” como “adulteración contable y simulación de pasivos para defraudar”, “ocultamiento de activos mediante estructuras societarias opacas”, “balances y estados financieros engañosos”, “uso doloso de tasaciones desactualizadas para inflar el valor de los activos”, “omisión de consolidación de estados financieros para encubrir operaciones entre sociedades vinculadas” y “Cuentas por cobrar ficticias y retiros encubiertos”.

En este último ítem, la publicista acusó ser víctima de una "falsificación contable que tuvo una doble finalidad dolosa: Inducirme a error durante la negociación de la transacción, haciéndome creer que recibía sociedades solventes y con liquidez, cuando en realidad estaban vaciadas del contenido económico que se me hizo creer; y reducir su propia carga tributaria, incrementando la base imponible del impuesto a la herencia que yo debía soportar, mientras él eludía tributar por los retiros encubiertos".

Los testigos e involucrados

En uno de los aspectos más llamativos de la querella, Pamela Hites incluye una acusación contra del abogado Juan Pablo Hermosilla, a quien contrató como mandatario y asesor jurídico para este efecto. “Confié, de buena fe, en que el abogado Hermosilla había verificado la veracidad de dicha información o, al menos, que esta era fidedigna, tanto por su fuente (mi hermano, en su calidad de administrador y albacea) como por el deber profesional que le asistía. Sin embargo, hoy tengo la certeza de que parte importante de la información proporcionada era falsa y/o maliciosamente incompleta, induciéndome a error de respecto del valor real de los bienes que recibía, de aquellos a los que renunciaba y de las consecuencias financieras del acuerdo”, afirmó Pamela Hites. Y sobre esta argumentación, sostuvo que “esta asimetría informativa, intencionalmente provocada por el querellado, constituye un engaño doloso de relevancia penal”.