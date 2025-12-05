El Investor Day más esperado de CMPC

El martes 9 de diciembre será una jornada crucial para la compañía de la familia Matte, ya que deberán presentar sus estrategias ante el mercado, revelando más detalles de su plan de financiamiento.

Este 9 de diciembre se realizará el Investor Day de CMPC, una jornada decisiva para la compañía ligada a la familia Matte, ya que presentará al mercado sus planes para enfrentar el desafiante momento de la papelera.

Este día es crucial para la empresa debido a la convergencia de decisiones trascendentales. Entre ellas se encuentran: la próxima presentación al directorio del megaproyecto Natureza en Brasil; la definición de estrategias para reducir los niveles de endeudamiento; y el plan de desinversión, que incluye la venta de terrenos.

Todo lo que se dé a conocer tendrá una reacción directa en el mercado, que está expectante por conocer su propuesta financiera en detalle. Durante 2025, el rendimiento de la acción de CMPC ha sido negativo. Los papeles registran una caída de 9,3% en el período.

En 2026 la mochila financiera de CMPC se viene pesada, pues los grandes gastos no están suficientemente respaldados por el rendimiento de los precios de la celulosa y el desempeño del negocio Tissue.

Según fuentes de Señal DF, CMPC está en la búsqueda de un banco de inversión con el objetivo de entregar el mandato para poner activos en venta.

Este es el primer investor day de la nueva estructura corporativa de la compañía que en agosto creó 12 vicepresidencias, en reemplazo de las gerencias.

Durante este recambio, Sebastián Moraga, exgerente de Desarrollo de Colbún, asumió la vicepresidencia de finanzas y tecnología de CMPC. Este cambio se dio en el contexto del proceso en el que Fernando Hasenberg, quien ocupaba dicho cargo, se movió a la división de operaciones forestales.

Las dudas del mercado

A inicios de noviembre el vicepresidente de finanzas hizo su debut en el mercado con el conference call de CMPC. Ya en esta instancia, los analistas buscaron despejar incógnitas relacionadas con el nivel de endeudamiento de la compañía, la estrategia de desinversión y el plan para sacar adelante a Natureza, el megaproyecto que deberá ser aprobado por el directorio.

“Me llamo Sebastián Moraga y esta es mi primera conferencia telefónica. Bueno, para responder a la primera pregunta registramos un (endeudamiento de) 3,79x este trimestre. Vemos que en la medida que observamos una mejora en el rendimiento del negocio, impulsada principalmente por un repunte en los precios de la celulosa, deberíamos ver un desapalancamiento del índice de endeudamiento”, dijo el ejecutivo.

Pese al progreso, Moraga expresó que dentro de la firma “somos conscientes” que los mejores precios no son suficientes para ir en línea con su política interna de endeudamiento cercana a 2,5. “Como CMPC reveló hace un par de semanas en una entrevista (a Señal DF), la compañía ha estado analizando últimamente, oportunidades que podrían monetizarse y que están integradas en nuestro balance”, respondió Moraga.

De esta manera, el ejecutivo explicó que CMPC tiene una extensa capacidad forestal de más de un millón de hectáreas en Chile, Brasil y Argentina.

“Contamos con activos inmobiliarios muy valiosos que hoy tienen un gran atractivo para la vivienda y los intereses comerciales. Nuestra idea es analizar no solo esto, sino también otros activos valiosos en nuestro balance que nos permitirán crear valor y monetizarlos. Esto será una fuente de liquidez muy importante y eficiente. Trabajamos en estas palancas y esperamos brindarles más detalles en nuestra próxima reunión anual de inversores, que tendrá lugar el 9 de diciembre de este año”, remató Moraga.

Natureza

Pese a que los vientos de CMPC están en contra, Sebastián Moraga aseguró a los analistas que Natureza –el megaproyecto por US$ 4.500– sigue dentro de sus planes. La nueva planta de celulosa considera infraestructura vial, portuaria y forestación en Rio Grande do Sul, Brasil.

“Nuestra visión es a largo plazo, por ende, estamos muy concentrados en nuestro proyecto porque lo consideramos muy competitivo. Por ahora, estamos evaluando cuándo estaremos listos para presentarlo al directorio para su aprobación final. Actualmente, estamos en proceso de obtener los permisos ambientales, que aún están en proceso, y esperamos tenerlos listos durante el primer trimestre del próximo año”, señaló Moraga.