Cobre hacia US$ 6 refuerza atractivo de Antofagasta PLC y Pucobre en bolsa

El precio del metal rojo continúa en máximos históricos y se espera que mantenga su tendencia en 2026, un escenario altamente favorable para las mineras chilenas que cotizan en bolsa en Londres y Chile.

El mercado del cobre cerró el año con una señal potente: el precio spot del metal rojo alcanzó los US$ 12.222 por tonelada métrica, uno de los niveles más altos de su historia reciente. La cifra no solo refleja un rally de corto plazo, sino que abre la discusión sobre si el cobre está entrando en un nuevo régimen de precios.

Este escenario alcista hacia 2026 comienza a tener efectos concretos sobre las compañías mineras con operaciones en Chile. En particular, Antofagasta Minerals (AMSA, cuya matriz Antofagasta Plc cotiza en Londres) y Pucobre, ambas bien posicionadas para capturar los beneficios de un ciclo de precios elevados, en un contexto marcado por déficits estructurales de oferta y proyectos de inversión ya en ejecución.

De hecho, el impacto del rally del cobre ya se refleja en su cotización bursátil. Antofagasta PLC acumula un alza de 108,6% anual, mientras que Pucobre registra un incremento de 165,9% en doce meses en la Bolsa de Santiago.

Juan Cristóbal Ciudad, especialista de Plusmining, explicó que aunque el precio diario alcanzado a final de este año marca niveles “excepcionales”, el promedio para 2026 se proyecta por debajo de ese umbral, con estimaciones de mercado que fluctúan entre US$ 4,7 y US$ 5,5 la libra, frente a un promedio 2025 de US$ 4,5 la libra.

“Las perspectivas de mediano plazo siguen siendo favorables: se espera que el ciclo alcista del cobre se extienda durante la segunda mitad de la década, lo que permitiría que iniciativas como El Espino (de Pucobre) o el segundo concentrador en Centinela (AMSA), entre otras, se vean plenamente favorecidas por un entorno de precios más altos”.

Amsa: expansión en pleno ciclo alcista

Antofagasta Minerals –ligada al grupo Luksic– se encuentra ejecutando Nueva Centinela, su mayor proyecto de crecimiento, con una inversión cercana a US$ 4.400 millones. La iniciativa considera un nuevo concentrador, infraestructura asociada y uso de agua de mar, y apunta a incrementar la producción en torno a 170 mil toneladas de cobre equivalente al año. Con inicio de obras ya en curso y primera producción estimada para 2027, el proyecto entraría en operación precisamente cuando el mercado espera déficits crecientes.

A ello se suma la extensión de vida útil de Los Pelambres, que busca prolongar la operación hasta 2051, consolidando una plataforma productiva relevante en un escenario de precios elevados y oferta limitada.

En su última entrega de resultados, AMSA anunció que se prepara para enfrentar 2026 con una producción de cobre total estimada entre 650.000 y 700.000 toneladas, con un aumento esperado año contra año principalmente en Los Pelambres.

En 2025, los costos de efectivo antes de créditos por subproductos en el tercer trimestre alcanzaron US$ 2,42 por libra de cobre producido, un 7% más que el trimestre anterior, impulsados por mayores costos en Centinela debido al uso de inventarios previos. A nivel de nueve meses, estos costos fueron de US$ 2,35 libras de cobre producido, un 7% más bajos año a año gracias a la mayor contribución de Centinela Concentrates.

Los créditos por subproductos en el tercer trimestre 2025 llegaron a US$ 1,35 por libra, un 17% más que el trimestre anterior, impulsados por mayores precios y producción de oro.

Esto permitió que los costos netos de efectivo se situaron en US$ 1,07 libras, un 4% menos que en el trimestre anterior. A nivel acumulado, los costos netos fueron de US$ 1,24 libras, beneficiándose de créditos por subproductos y menores costos de efectivo.

Para 2025, AMSA ajustó su gasto de capital consolidado, reduciéndolo de US$ 3.900 millones a US$ 3.600 millones, principalmente por la depreciación del peso chileno. Asimismo, se ajustó la guía de costos netos de efectivo, reduciéndose a US$ 1,2 a US$ 1,30 por libra, mientras que la guía de producción de cobre se mantiene en el extremo inferior del rango original.

“La compañía anunciará oficialmente su guía 2026 de costos y gastos de capital en el Informe de Producción previsto para enero, confirmando expectativas de producción estable y márgenes competitivos en un contexto de mercado favorable”, indica el informe.

Pucobre acelera crecimiento

Pucobre, mediana minera chilena controlada por las familias Hurtado Vicuña y Fernández León, opera principalmente en la Región de Atacama, con minas como Punta del Cobre, Manto de Cobre y Granate, que abastecen a la Planta San José y producen concentrados de cobre con contenidos de oro y plata. Complementariamente, la Planta Biocobre en Copiapó produce cátodos a partir de minerales oxidados, destinados principalmente a Asia, con envíos ocasionales a Europa y Norteamérica.

De acuerdo a los estados financieros, durante los meses de enero y septiembre de 2025, la producción alcanzó 30,9 mil toneladas de cobre fino –68,1 millones de libras–, superando los 58,1 millones de libras de 2024, mientras que la proporción de ingresos operacionales se mantiene equilibrada: 91% en concentrados y 9% en cátodos, reflejando un crecimiento sostenido y diversificación de productos.

El proyecto estratégico El Espino, con una inversión cercana a US$ 700 millones, permitirá a Pucobre aumentar la producción de concentrados justo en un momento de estrechez estructural del mercado, donde los cargos de tratamiento en China se mantienen históricamente bajos, en torno a US$ 40 por tonelada.

Este lunes la filial El Espino SpA firmó además un contrato de venta de concentrados con Mercuria Energy Group, uno de los grupos independientes de energía y metales más grandes del mundo, asegurando un volumen mínimo de 250 mil toneladas durante los primeros cuatro años, con opción de extender hasta el 100% de la producción y de prorrogar el contrato hasta dos años adicionales.

El precio de venta dependerá del precio internacional del cobre vigente en cada entrega, y el valor económico referencial del acuerdo asciende a US$ 800 millones, sin constituir un compromiso firme de ingresos. El contrato contempla también un financiamiento opcional de hasta US$ 375 millones.

Pucobre mantiene además una cartera de mediano plazo, con proyectos como Tovaku en evaluación ambiental, reforzando su exposición a un ciclo de precios favorable más prolongado.

Juan Cristóbal Ciudad explicó que en la medida en que las compañías mantengan un estricto control de costos, el mayor precio del cobre se traduce directamente en un aumento de ingresos y utilidades.

“Si bien el reparto de dividendos depende de la política financiera de cada firma -específicamente de las decisiones sobre el uso de su flujo de caja-, el actual contexto de precios crea condiciones favorables para incrementarlos o, al menos, sostener distribuciones más atractivas para los inversionistas”, dijo el analista.

Déficits estructurales sostienen el escenario

Un reciente informe de perspectivas de Union Bank of Switzerland (UBS) proyecta que el precio del cobre podría alcanzar niveles cercanos a US$ 13.500 por tonelada hacia fines de 2026, impulsado por restricciones persistentes en la oferta minera y una demanda que continúa creciendo, aunque a un ritmo moderado. Este entorno, advierte el reporte, no sería coyuntural, sino el reflejo de un mercado crecientemente ajustado.

De acuerdo al banco, la producción mundial de cobre refinado crecerá apenas 1,2% en 2025 y 2,2% en 2026, insuficiente para equilibrar el mercado. La demanda sigue sostenida por sectores como vehículos eléctricos, energías renovables e infraestructura eléctrica, pese a una moderación coyuntural en China, Europa y Estados Unidos.

Como resultado, el balance global seguirá en déficit, con un faltante estimado de 230 mil toneladas en 2025, que se ampliaría a 407 mil toneladas en 2026, consolidando una trayectoria alcista para el metal rojo.

Por su parte, Goldman Sachs fue más allá y explicó que es optimista en los precios del cobre a futuro. “El equipo espera que la demanda del metal supere la oferta a partir de 2029, lo que aumenta los precios, lo que se espera que incentive el desarrollo de un nuevo suministro de cobre (principalmente extendiendo la vida útil de las minas, pero también a través de un mayor uso de chatarra) y también para reducir la demanda”, explica.

Este contexto favorable para el sector no se traduce en beneficios equitativos, ya que numerosos proyectos enfrentan demoras. Entre las iniciativas clave impactadas por sobrecostos y avances más lentos de lo planificado se encuentran las expansiones de Codelco, específicamente Rajo Inca y Chuquicamata Subterránea.

A estos se suma la normalización de Quebrada Blanca 2 de Teck Resources, que también ha experimentado retrasos y un aumento de costos respecto a su cronograma inicial.

Además, proyectos de ampliación en Escondida –Los Colorados– y Collahuasi están pendientes de aprobación de permisos y decisiones de inversión. Otras iniciativas, como las expansiones en El Abra, se ven afectadas por demoras regulatorias.