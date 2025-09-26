Click acá para ir directamente al contenido
Denuncia de Matthei enciende debate por Presupuesto 2026

El Gobierno respondió a la candidata presidencial, quien acusó que se está postergando el pago de deudas con proveedores para la próxima administración. El tema adelantó uno de los focos del próximo Presupuesto: la compleja herencia fiscal.

Por: David Lefin

Publicado: Viernes 26 de septiembre de 2025 a las 20:30 hrs.

