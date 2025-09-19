Click acá para ir directamente al contenido
Diego Pereira, JPMorgan: “Hay una base necesaria para que la inversión se acelere una vez finalizado el ciclo electoral”

El economista jefe para el Cono Sur de la entidad financiera señala que la inversión en Chile ha estado prácticamente estancada desde 2013, pero hay consenso en los actores políticos en la necesidad de enfrentar los problemas de permisología.

Por: David Lefin

Publicado: Sábado 20 de septiembre de 2025 a las 04:00 hrs.

Diego Pereira, JPMorgan: "Hay una base necesaria para que la inversión se acelere una vez finalizado el ciclo electoral"

Costos laborales y política fiscal: las razones de la persistencia inflacionaria

