Edwards: "Quiero y creo que a José Antonio Kast le va a ir bien"
El profesor de UCLA concordó con el candidato republicano en que el país se encuentra en una "emergencia".
Acompañado de José Luis Daza estuvo el académico de la Universidad de California, Los Ángeles (UCLA), Sebastián Edwards. No es la primera vez que la dupla de economistas comparte escenario. Año a año, Daza y Edwards se encuentran en el tradicional seminario anual de Moneda Patria Investments, por sus perspectivas económicas, pero también por su humor.
Esta vez, no fue la excepción. Daza mencionó la actitud extravagante de Milei y Edwards le respondió que no veía a Kast cantando como Milei, pero bromeó que a su encargado económico, Jorge Quiroz, quizás sí, causando risas en el salón.
Ya en un tono más serio, el académico le pidió a Daza que lo "convenza" de que el tipo de cambio como ancla inflacionaria funciona, porque el dólar está en la parte alta de la banda y que en América Latina se ha visto esa idea "un millón de veces".
Pero Edwards concentró su exposición en el plano local.
El profesor de UCLA sostuvo que cree que Kast será el próximo Presidente de Chile y que espera que le vaya bien, aunque advirtió que lo tendrá difícil por el Congreso. "Quiero y creo que a José Antonio Jast le va a ir bien", aseguró.
“El resultado parlamentario fue muy malo”, dijo el académico respecto a las elecciones de noviembre, ya que no hay mayorías, por lo que “conseguir acuerdos es lo que hay que tratar de hacer”, aseguró.
En ese sentido, puso énfasis en los primeros 100 días de la próxima administración en llegar a La Moneda, e incluso instó a los políticos y equipos de Gobierno a no tomarse vacaciones en febrero.
Y es que para Edwards, el país enfrenta una “última oportunidad porque después viene Parisi”.
Ya lo había advertido la semana pasada en un encuentro organizado por AFP Habitat, donde planteó que si Kast -de llegar a La Moneda- no hacía bien su trabajo, la segunda vuelta de la elección presidencial 2029 sería entre Franco Parisi y el ahora Presidente Gabriel Boric.
“Yo soy un gran partidario de la idea de que estamos ante una emergencia. Pero creo que es importante que la emergencia no nuble la visión de largo plazo. Que los árboles de la emergencia, no nos impida ver el bosque”, cerró.
