La intensa agenda que marcará el cierre del año: Entre el vértigo de los mercados y el veredicto de las urnas

El último trimestre de 2025 tendrá varios eventos políticos que podrían mover a los mercados. Las elecciones en Chile, Argentina y Bolivia serán claves para los analistas y sus proyecciones de cara a 2026. Además, citas como la APEC, la COP30 y el G20 marcarán la agenda internacional, dominada por la guerra comercial y las tensiones geopolíticas.

Por: Equipo Señal DF

Publicado: Viernes 19 de septiembre de 2025 a las 12:13 hrs.

<p>Foto: Reuters</p>

