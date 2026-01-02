Las siete señales del nuevo Gobierno en un año de altas expectativas

Las primeras acciones y mensajes del presidente electo Kast cuando llegue a La Moneda serán clave para marcar el rumbo de su gestión. Unidad política, eficiencia del Estado, orden y respeto a las leyes son algunos conceptos que ya se definen en su círculo.

Quedan 67 días para que el Presidente electo, José Antonio Kast, asuma oficialmente el poder y su agenda por estos días no para. Sabe que las expectativas están altas y son, en sí mismas, un desafío.

Por eso, las señales que emanen desde el nuevo gobierno serán clave desde el primer día y algunas ya están teniendo implicancias.

“Nada será fácil, pero todo será posible si lo hacemos juntos. Chile tiene que volver a creer en sí mismo y en su gente. Eso lo cambia todo”, afirmó Kast el jueves en su cuenta de X en un saludo de Año Nuevo.

1. Unidad del sector

La misma noche que ganó la elección, el Presidente electo llamó a un gobierno de “unidad nacional”. Esa fue una de las primeras señales importantes del nuevo mandatario respecto de lo que será su gestión que comienza el 11 de marzo.

El presidente de RN, Rodrigo Galilea, expresó ese mismo 14 de diciembre el convencimiento de su partido de que el triunfo de Kast era lo mejor para Chile y aseguró que pondrían todo de su parte “para colaborar a un gobierno de unidad”. En la misma línea, el presidente de la UDI, Guillermo Ramírez, manifestó que también acogían ese “llamado de un gobierno de unidad nacional”.

Sin embargo, solo dos semanas después del triunfo en las urnas, el desafío se ve mayor. Galilea señaló en una entrevista con La Tercera que para que haya unidad, Kast debe dar espacio en el comité político a Chile Vamos. A su vez, el excandidato del Partido Nacional Libertario (PNL) Johannes Kaiser estableció “líneas rojas” para que su partido se integre al gobierno y atacó a Chile Vamos al afirmar que “la coalición, mientras reciba cargos, no les interesa lo ideológico”.

La conformación del gabinete que se conocerá este mes será fundamental para ver cómo se aterriza finalmente el gobierno de unidad.

2. Gobierno de emergencia

“El próximo gobierno será de emergencia. Y eso no significa que esté apagando un incendio permanente, sino que será un gobierno focalizado en enfrentar las urgencias en seguridad, inmigración, económica, empleo y en listas de espera en salud, entre otros focos”, afirma una fuente del interior de la oficina del presidente electo.

La forma en que eso se expresa también será una “señal” que se verá desde el primer día. Sin embargo, para contener expectativas, aclaran que todos estos temas implican medidas a mediano y largo plazo. “El gobierno de emergencia no va a durar solo un par de meses, sino durante toda la administración, aunque el concepto no se mantenga. La seguridad, por ejemplo, es un tema complejo, no es algo que se resuelva en el corto plazo”, explica un conocedor de los planes de Kast. “Lo mismo con los inmigrantes ilegales. No es que todos se vayan el día 1, algunos se van a ir y otros no, eso también va a ser un esfuerzo permanente”.

El problema de mantener una “emergencia”, es que, en el largo plazo, el gobierno puede aparecer no haciéndose cargo de ella. “La ciudadanía va a sentir que puede exigir resultados rápidos”, señala un miembro del Partido Republicano.

Por otro lado, el concepto apoya la idea de la “unidad del sector”, pues al hacerse cargo de la emergencia, el gobierno tiene espacio para seguir postergando la agenda valórica que sectores de derecha quieren impulsar y que Kast dejó en un segundo plano en la campaña. “Dejar fuera los temas controversiales por la unidad también es una señal política”, dice un habitante de “La Moneda chica”.

3. Probidad funcionaria

El combate a la corrupción en los funcionarios públicos y la defensa de la probidad también será un mensaje que el nuevo gobierno espera establecer. “Hay que dar una señal firme antiabuso, antiaprovechamiento, pero también de defensa de los funcionarios que son honestos y que hacen bien la pega, cumpliendo la ley”, señala un conocedor de los preparativos de la toma de poder.

Un ejemplo concreto de esto será la ejecución de los sumarios a funcionarios públicos en el marco del caso de licencias fraudulentas dado a conocer el año pasado por la Contraloría. Según el último reporte de Hacienda, al 15 de octubre, se habían identificado 25.810 personas que trabajan en el Estado cuyos casos se deben investigar mediante sumario administrativo. De este total, 22.954 de los sumarios ya habían sido instruidos, pero 20.794 continuaban con los procesos en curso.

En el equipo de presidente electo también cuestionan que el actual Gobierno no solo quiera dejar “amarrados” a funcionarios a contrata, sino que también pretenda establecer por ley el teletrabajo. En opinión de algunos, el teletrabajo debe terminar y solo aplicarse en casos excepcionales por vía administrativa. “Eso no se condice con un gobierno de emergencia”, señalan.

4. Mayor velocidad al Congreso

Aunque no es la composición del Congreso que hubieran querido, otra de las señales que mencionan fuentes al interior del nuevo gobierno es que se buscarán alinear al Parlamento, sumar mayorías y darle “más velocidad” al trabajo.

Se presentará a partir de marzo una batería de proyectos de ley que forman parte del Plan Desafío 90, que elaboró el economista Bernardo Fontaine. Materias prioritarias serán seguridad, crecimiento económico y algunos temas sociales. Por ejemplo, se presentarán iniciativas o se acelerarán otras para que dejar en claro que la inmigración ilegal es delito y establecer las reglas de uso de la fuerza. Asimismo, se presentarán en los primeros meses tres proyectos tributarios: El que baja impuesto a las empresas de 27% a 23% y establece un crédito tributario por el nivel de empleo, la eliminación de las contribuciones para adultos mayores y el nuevo esquema de invariabilidad tributaria.

“Sabemos que el Congreso tiene sus tiempos y es un Poder independiente, pero la idea es acelerar el trabajo con proyectos de ley que sean más urgentes”, plantean en la oficina del presidente electo.

5. Decretos, reglamentos y acciones rápidas

Cuando Trump asumió por segunda vez la presidencia de Estados Unidos en enero del año pasado, en un estadio y frente a sus adherentes, firmó 26 órdenes ejecutivas, también conocidas como decretos presidenciales. Una imagen así podría repetirse en Chile, aunque quizá sin tanto aspaviento, cuando José Antonio Kast, tome el poder.

Parte del plan para los primeros días de Gobierno es que las medidas que puedan hacerse por decreto se hagan de esa forma. “Eso no significa gobernar por decreto, pero hay materias en que se pueden hacer cambios más rápido por esa vía, por cambios de reglamentos o simplemente por una acción del Ejecutivo”, dice un conocedor.

Algunos ejemplos de estas medidas administrativas que se verían desde el inicio son declarar emergencia sanitaria para destrabar recursos del Ministerio de Salud para reducir listas de espera, y en lo económico, eliminar algunas guías ambientales para acelerar proyectos de inversión, convocar de inmediato al Comité de Ministros para que vea proyectos en carpeta, y cambiar dictámenes de la Dirección del Trabajo para promover la contratación.

“Recuperar la economía también es un trabajo grande, de largo plazo, pero hay acciones que se pueden tomar rápido para apurar los procesos”, señalan.

6. Orden en el Estado y ajuste fiscal

El 2025 “fue el año en que millones dijeron basta al desorden, a la improvisación y al abandono”, afirmó el miércoles el mandatario electo en su red social. “En 2026 comienza una nueva etapa para Chile. Vienen tiempos exigentes. Tiempos de orden, de reconstrucción y de trabajo incansable”.

Orden es una palabra que se repite al interior del equipo de Kast. Y en un sentido amplio. Orden en las calles y también en el Estado. Este será un sello que se pretende imponer.

En materia fiscal, pasará por una revisión exhaustiva de las finanzas públicas, buscar espacios de eficiencia del gasto e iniciar el ajuste fiscal comprometido. “Hay un desmadre más o menos en el Estado, en todos lados. Eso no es una cosa que uno puede arreglar de la noche a la mañana. Mover al Estado es lento, pero hay que hacerlo”, dice una fuente que sabe de estas materias.

Si bien en la campaña Kast planteó un recorte de gasto de US$ 6.000 millones en 18 meses, conocedores de la interna del gobierno entrante señalan que, más que la cifra, lo importante es marcar una orientación desde el principio y un compromiso con ordenar las cuentas fiscales.

En los primeros tres meses el nuevo gobierno debe emitir un decreto con su política fiscal y su compromiso con la regla. Se espera que se fije como meta alcanzar un balance fiscal estructural de 0% del PIB al término de su período.

7. Respeto a las leyes y “mano dura”

Relacionado con el orden, otro eje del nuevo gobierno será el respeto a las leyes y a la institucionalidad vigente. Hace una semana, el Comité Central del Partido Comunista, instó a “articular un pueblo organizado, movilizado y consciente de sus intereses”, ante el nuevo gobierno de Kast. El llamado a la movilización encendió las alertas en el equipo del presidente electo, donde están conscientes de la amenaza que implica para su gestión que las protestas se vuelvan a tomar las calles.

Por ello, afirman que una señal relevante será cómo enfrente el nuevo gobierno la primera manifestación que se le presente. El presidente del Partido Republicano, Arturo Squella, sostuvo que habrá “mano dura” con quienes se manifiesten sin cumplir la ley, quienes tendrán “severas consecuencias”. Agregó que “las responsabilidades las tendrán los que tiran piedras o incendien calles, pero también, y en mayor magnitud, los que desde una oficina o sede política articulen el caos”.

El 1 de enero, en su tradicional punto de prensa con caldillo de congrio, el presidente del PC, Lautaro Carmona, intentó bajar la tensión. Planteó que el PC será una oposición “constructiva, propositiva y dialogante”, aunque siguió defendiendo las movilizaciones sociales como “legítimas y necesarias”.

Por otro lado, desde el entorno del nuevo presidente también adelantan que hacer valer las leyes podría generar disturbios que habrá que controlar. “¿Qué pasará cuando aumente la fiscalización en el Transantiago para frenar la evasión y haya quienes se resistan, o cuando el desalojo de una toma se torne violento o cuando se tomen las medidas para erradicar el narcotráfico de algunos barrios y haya resistencia? Ahí también se deberá hacer cumplir la ley”, explican.