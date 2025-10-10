Los primeros 100 días de Matthei, Kast y Jara si llegan a La Moneda

En esta elección, la exigencia hacia los candidatos parece ser mayor que en ocasiones anteriores, y la gente está poniendo especial atención en los programas de Gobierno. Esto obliga a los aspirantes al poder a mostrar resultados desde el momento en que asumen el gabinete presidencial. La luna de miel entre los presidentes y una ciudadanía cautiva ya no existe.

A 34 días de las elecciones presidenciales y parlamentarias, los aspirantes a La Moneda que lideran las encuestas no sólo se van poniendo más nerviosos ante la incertidumbre de quiénes serán los dos que pasarán a segunda vuelta –aunque por ahora los sondeos indican que serían la comunista Jeannette Jara y el republicano José Antonio Kast-, sino que también están comenzando a centrar sus ofertas en los temas que más alarman a la opinión pública y los que se han vuelto ineludibles ante las necesidades ciudadanas. De ahí que los equipos de todos los comandos estén trabajando en las medidas que los votantes esperan que se implementen en cuanto se inicie la nueva administración, en los denominados primeros 100 días.

Como nunca antes, en este proceso eleccionario los electores han puesto especial atención a los programas de gobierno de los candidatos, generándose expectativas mucho mayores que en elecciones anteriores, por lo que la presión sobre quien llegue a La Moneda también será mayor, obligando al mandatario que resulte electo a poner de inmediato manos a la obra, abordando los problemas más urgentes. Ya que los períodos de “luna de miel” entre los presidentes de la República y el electorado, prácticamente desaparecieron en Chile, de lo que están más que conscientes los candidatos.

Contienda parlamentaria

Por ello resulta particularmente relevante el resultado de la elección parlamentaria, ya que es muy probable que algunas de las medidas requieran de proyectos de ley para ser implementadas; aunque también habrá las que se puedan concretar a través de decisiones Ejecutivas. En este aspecto, cobra importancia un informe elaborado por Unholster, que pronostica que en los comicios de noviembre la derecha, con el Partido Republicano incluido, obtendría 85 escaños de los 155 en la Cámara de Diputados; y, 26 de los 50 en el Senado.

Sin embargo, esto implica que si uno de los candidatos del sector llega a La Moneda podría aprobar sólo proyectos con quorum de mayoría absoluta (o simple), en la Cámara Alta, y tendría que negociar para avanzar en iniciativas con requisitos más exigentes, como las reformas constitucionales que tienen un quórum de 3/5, es decir, para aprobarse necesitan del voto a favor de 30 senadores o las leyes orgánicas constitucionales que tienen un quórum de 4/7, por lo que necesitan del respaldo de 29 senadores para ver la luz. En el caso de cumplirse el vaticinio para la Cámara Baja, alcanzaría holgadamente para aprobar leyes con quórum de mayoría absoluta, pero le faltarían cuatro votos para avanzar en proyectos que requieran 4/7 para aprobarse e incluso ocho para las reformas constitucionales.

No obstante, facilitaría el avance, por ejemplo, de proyectos en materia laboral, que se aprueban con mayoría simple (la mitad más uno). Una facilidad de la que no disfrutó el expresidente Sebastián Piñera en ninguno de sus mandatos.

Matthei: rebaja de impuestos, limitar licencias médicas y bonos del Estado

En medio del actual escenario y de todo tipo de pronósticos que aumentan mientras nos acercamos a la fecha de las elecciones, en el comando de Chile Vamos ya elaboraron el documento que compila las medidas que estiman ineludibles de implementar durante los primeros cien días de mandato, si es que su candidata, Evelyn Matthei, es quien llega a La Moneda. Algo que, por cierto, no ponen en duda. Bajo el eslogan de “100 días: un solo equipo para mover a Chile. Gestión, convicción y experiencia” se agrupan los seis ejes del texto que el staff de la aspirante a reemplazar al Presidente Gabriel Boric espera empezar a preparar con urgencia desde el 17 de noviembre, el día después de la primera vuelta presidencial, para así el día 1 en La Moneda, partir con las medidas. Estos ejes son seguridad; fronteras e inmigración ilegal; crecimiento económico y empleo; oportunidades para las mujeres; urgencias sociales; y, Estado y corrupción. Así, en el tercer eje del documento y con la reactivación económica como punto focal se plantean medidas tan enérgicas como limitar la contratación de funcionarios públicos, “desde el día 1”, reduciendo viajes, disminuyendo horas extra y compras del Estado; lo que se hará a través de un instructivo presidencial. Se limitarán las licencias médicas y bonos estatales para reducir en US$ 8 mil millones el gasto fiscal, en el marco de los cuatro años de Gobierno. Se revisará y/o eliminará la normativa del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA), Directemar, el Consejo de Monumentos Nacionales (CMN), y la Dirección General de Aguas (DGA), entre otros. A través de proyectos de ley se rebajará al 10% el impuesto a las pymes y al 23% el corporativo, estableciendo la invariabilidad tributaria, y se creará la ventanilla “fast track” para destrabar los proyectos de sobre US$ 100 millones. Adicionalmente, se impulsará el plan de construcción de ocho embalses y cuatro plantas desaladoras, en 100 días se adjudicarán las licitaciones para pavimentar 1.000 kms. de caminos. Sobre los compromisos en materia de seguridad, la carta de Chile Vamos propone licitar la construcción de cinco nuevas cárceles; tomar el control de las cárceles reubicando a los presos por grado de peligrosidad y estableciendo un régimen más estricto para los líderes del narco, aislándolos, sin visitas, ni wifi. Además, se modificarán las leyes y decretos para no dar beneficios penitenciarios a quienes hayan cometido delitos graves. En lo que respecta a fronteras e inmigrantes ilegales se le entregará a las Fuerzas Armadas el control éstas, a través de una Policía Militar Fronteriza, con el fin de controlar la inmigración ilegal y el contrabando, lo que requiere un proyecto de reforma constitucional; a través de un proyecto de ley se sancionará a quienes transporten y contraten a inmigrantes ilegales; se concretará la expulsión de los inmigrantes que estén con orden judicial o administrativa para ello y se instalarán dos centros de expulsión para retener a los inmigrantes irregulares, para evitar su fuga mientras son expulsados. Entre las propuestas que se contemplan para las mujeres está la entrega de un subsidio de $ 200 mil a las que sean contratadas y se dará preferencia en el acceso a la vivienda bien ubicada a las mujeres madres. Mientras que entre las medidas sociales para implementar en los primeros cien días, Matthei compromete que “el día 1 decretaremos alerta sanitaria para el cáncer” y se terminará con la permisología que impide la construcción de viviendas. En materia de Estado y corrupción se entregará una propuesta de reducción de ministerios y se reducirán los cargos de confianza política.