Mercado advierte dificultad de llegar al PIB previsto por el Banco Central y Gobierno tras “decepcionante” imacec de noviembre

Impactado por la minería, el Índice Mensual de Actividad Económica creció sólo 1,2% anual, lejos del 2,2% que estimaban los analistas.

El Índice Mensual de Actividad Económica (Imacec) creció un 1,2% en noviembre frente al mismo mes de 2024, es decir, un punto por debajo de lo que proyectaba el mercado a través de la encuesta de Bloomberg. El resultado se explicó por el avance de los servicios y el comercio, lo que fue en parte compensado por la menor producción de la minería y del resto de bienes, informó el Banco Central este viernes. El Imacec no minero, por su parte, subió 1,7% anual.

Desde Bci Estudios, de hecho, hicieron hincapié en que se ubicó “muy por debajo de las expectativas”, y el economista jefe de Scotiabank Chile, Jorge Selaive, señaló a través de su cuenta de X que el dato “decepciona mayúsculamente las expectativas”.

Los analistas coincidieron en que la cifra sorprendió a la baja principalmente como resultado del comportamiento de la actividad minera, que se contrajo 2,6% anual.

“El resultado es objetivamente malo, pero en una perspectiva un poco más amplia, el problema está en la minería, lo que ha llevado al Imacec total a tener una evolución extremadamente débil durante prácticamente todo el año pero, especialmente, en los últimos meses por el accidente en El Teniente”, expuso el gerente de estudios de Gemines, Alejandro Fernández.

A su vez, el head de estrategia de inversión de SURA Investments, Mauricio Guzmán, planteó que el Imacec de noviembre reflejó un crecimiento acotado y heterogéneo, sostenido por el comercio y algunos servicios, mientras persiste la debilidad en los sectores ligados a recursos naturales y energía.

A nivel desestacionalizado, “junto con la caída de la actividad de servicios destaca una nueva contracción en la industria manufacturera que acumula una caída de 1,9% en el segundo semestre", señaló un informe de Scotiabank Chile.

Lo anterior, añadieron, "contrasta con la persistente recuperación del comercio, que acumula un 2,4% de crecimiento en el segundo semestre. Este último sector sigue beneficiado por el dinamismo del comercio mayorista relacionado con la inversión privada en maquinarias y equipos, especialmente en minería y energía, lo que continuaría en los próximos meses dada las buenas perspectivas para la inversión privada”.

En el agregado, la economía exhibió una caída desestacionalizada de 0,6% respecto del mes precedente, con el Imacec no minero retrocediendo un 0,5% mensual, “lo que da cuenta de una pérdida de tracción generalizada en el margen”, afirmaron en Bci Estudios.

Cuesta arriba

Con la sorpresa de noviembre, tambalearon algunas proyecciones para el Producto Interno Bruto (PIB) de 2025.

“Podríamos terminar creciendo más cerca de 2% que de 2,5% este 2025”, dijo Selaive en X. Mientras que Fernández aseguró que si bien el cierre del año puede seguir siendo 2,4%, ahora parece más probable que sea 2,3% y se hace muy difícil que llegue a 2,5%, que es la estimación del Gobierno.

En Santander, basado en los Imacec preliminares que publica el Banco Central, suscribieron también una expansión del Producto en torno a 2,3%.

Por su parte, el economista jefe de Credicorp Capital regional, Daniel Velandia, mantuvo su proyección en 2,4%. “De hecho, con el resultado de noviembre, el efecto estadístico de arrastre o carry over (el crecimiento total del año si la economía no creciera entre noviembre y diciembre) quedó en 2,4%, en línea con nuestras expectativas”, explicó.

Aquel número es la estimación que delineó el ente autónomo en su último Informe de Política Monetaria (IPoM).

¿Recorte en enero?

El Imacec del penúltimo mes de 2025 también acarreó dudas sobre la política monetaria.

“Creemos que la autoridad podría adoptar una postura de ‘wait & see’ este año, en un contexto de mejores perspectivas locales y globales. Salvo sorpresas locales o externas, nuestro escenario base para 2026 asume que la TPM se mantendrá sin cambios durante al menos el primer semestre”, postuló Velandia.

Fernández descartó impactos del dato en la trayectoria del tipo rector. “Si bien la evidencia disponible apunta a una desaceleración clara en el crecimiento de la demanda interna respecto de los dos trimestres anteriores, de todas maneras, registraría una expansión cercana al 4% en el cuarto trimestre que es excesivo e insostenible, aunque explicado principalmente por la inversión”, aseguró.

En Scotia creen que el registro de actividad “continúa abriendo el espacio” para anticipar un recorte en la Tasa de Política Monetaria (TPM) en la reunión de este mes que se inicia.

“La apreciación del peso ha pavimentado sustantivamente el camino para una pronta convergencia inflacionaria”, afirmaron. El equipo económico del banco planteó que el Índice de Precios al Consumidor (IPC) será determinante para ver si estarían dadas las condiciones para anticipar la llegada a la TPM neutral (4,25%) este mes.