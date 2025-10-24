Comisión Especial Mixta de Presupuestos comienza su trabajo y se intensifican negociaciones
La instancia estará en el centro del trabajo legislativo, mientras que la Cámara Baja destacará en lo que respecta a la fiscalización, con medidas como la presentación de la acusación constitucional en contra del exministro de Energía, Diego Pardow, de parte de la oposición.
Noticias destacadas
HIto
La semana que se inicia este 27 de octubre y hasta fines de noviembre, el trabajo legislativo en el Congreso Nacional estará especialmente marcado por la tramitación de la Ley de Presupuestos para el año 2026. En este aspecto, el tema más controversial ha sido la decisión del Gobierno de terminar con la llamada glosa republicana, que se refiere a los recursos de libre disposición que los gobiernos salientes dejan a la nueva administración para iniciar su periodo. Tema que debería negociarse en el marco de la Comisión Especial Mixta de Presupuestos citada a sesión para los días martes 28, miércoles 29 y jueves 30 de octubre, en doble jornada mañana y tarde.
Mientras esto ocurre en el ámbito presupuestario, la salida del gabinete del exministro de Energía, Diego Pardow, se tomó la agenda, particularmente en la Cámara Baja, ya que esta semana deberá concretarse la presentación y/o solicitud de todas las medidas fiscalizadoras anunciadas tanto por la oposición como el oficialismo a raíz del error metodológico, que provocó un doble reajuste en las cuentas de la electricidad; y que llevó a que parlamentarios de todos los sectores exigieran que esos recursos sean devueltos a los clientes afectados.
Las medidas anunciadas van desde la acusación constitucional en contra del exsecretario de Estado, pasando por comisiones investigadoras con un foco similar entre todos sus promotores; y citaciones a comisiones de distintas autoridades.
LO QUE VIENE
El lunes 27 la Comisión de Hacienda de la Cámara recibe al presidente del directorio y la directora ejecutiva de TVN, Jaime Gazmuri y Susana García, respectivamente, en el marco de la tramitación del proyecto que modifica la ley que crea empresa Televisión Nacional de Chile. Esta iniciativa está con suma urgencia.
AGENDA SENADO
La Comisión de Minería y Energía analizará los errores en el cálculo de las tarifas eléctricas. A esta sesión están citados el biministro de Economía y Energía, Álvaro García; y los representantes de la Comisión Nacional de Energía (CNE) y de la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC).
TABLA CÁMARA
El martes 28 la Comisión de Economía recibe al biministro de Minería y Energía, Álvaro García, para que informe “detalladamente” acerca de la situación y consecuencias a raíz del error en el cálculo del aumento de las tarifas eléctricas y las medidas que el Gobierno adoptará para mitigar sus efectos. En particular, se espera que indique “cuál será la fórmula de compensación o de indemnización a los consumidores residenciales y a las PYME”. Ahora, el personero llegará con un acuerdo ya listo con Transelec.
Te recomendamos
ARTICULOS RELACIONADOS
Newsletters
LO MÁS LEÍDO
Cómo las gerencias legales y estudios jurídicos asumen el desafío de integrar la inteligencia artificial
Expertos del área coinciden en que esta disrupción tecnológica ya está transformando el ejercicio profesional, pero advierten que la confianza y el criterio seguirán siendo irremplazables.
MarketCare suma como inversionista a heredero de Bata para ampliar su modelo de venta de medicamentos al costo
Tomás Arthur Bata III invirtió en la startup chilena a través de su fondo de impacto social Swiss Precision Project y desde septiembre integra el directorio. El capital será usado para crecer en Chile y desarrollo tecnológico.
Corte Suprema da espaldarazo a proyecto de Copec en Las Salinas, Viña del Mar: empresa habla de “luz verde definitiva”
“Esta decisión, contundente y unánime del máximo tribunal, se suma a los distintos pronunciamientos favorables emitidos por las autoridades ambientales a lo largo de los más de 20 años de trabajo”, dijo la inmobiliaria Las Salinas.
Gestora de fondos Toesca crea un comité asesor para ejecutar el proceso de liquidación de los fondos de Sartor
La instancia estará integrada por los abogados Jaime de Larraechea y Juan León, junto a socios de la AGF y los asesores externos de crédito privado, Rodrigo Violic y Andrés Chechilnitzky,
BRANDED CONTENT
Cristián Vallejo: El perfeccionista detrás de la segunda viña más importante del mundo
Esta entrevista no es sólo para los amantes del vino, sino para todos aquellos que buscan a través de la innovación, el liderazgo, la creatividad y la paciencia dejar una huella imborrable.
Ignacio Gana: El escultor chileno que transforma emociones en arte
El reconocido escultor chileno, nos comparte su visión del arte, el proceso creativo detrás de sus obras y los desafíos de llevar la escultura contemporánea a nuevos espacios. En esta entrevista, descubrimos la inspiración y las historias que dan vida a su trabajo.
SuplementosVER MÁS
Papel Digital
Diario Financiero
Lee la edición de hoySuscríbete