La minuta del Congreso | Multa por no votar y Presupuesto 2026 en el centro de la agenda
La Cámara de Diputados debe ratificar el proyecto que establece multas para los ciudadanos que no voten; y el Gobierno presenta el martes el Presupuesto.
Agenda senado
Lunes 29:
- La comisión de Hacienda recibe a la Comisión para el Mercado Financiero para recibir información sobre el sistema de finanzas abiertas.
- La comisión mixta encargada de proponer la forma y modo de resolver las divergencias surgidas con ocasión de la tramitación del proyecto de ley que fortalece y moderniza el sistema de inteligencia del Estado, se constituye e inicia debate.
- La comisión de Medioambiente inicia el estudio de las indicaciones presentadas al proyecto que modifica la ley de crea los tribunales ambientales en materia de sanciones aplicables al responsable por el daño ambiental.
Martes 30:
- La comisión de Salud analiza el proyecto que obliga a los establecimientos de expendio de comidas y bebidas a ofrecer agua potable gratuita a sus clientes. Invitados a exponer la Asociación Chilena de Gastronomía y la Cámara Nacional de Comercio.
- La comisión de Vivienda continúa el estudio del proyecto que prorroga la vigencia de la Ley sobre Gestión de Suelo para la Integración Social y Urbana y Plan de Emergencia Habitacional.
Miércoles 1 octubre:
- La comisión de Transportes analiza la implementación de la licencia digital, impulsada por el ministerio de Transportes junto a alcaldes y representantes del del Instituto Nacional de Jueces de Policía Local.
- La comisión bicameral de avalúo de predios agrícolas conocerá la exposición de la Contralora General de la República, Dorothy Pérez.
Agenda cámara
Lunes 29:
- La comisión de Ciencias continúa con la votación del proyecto de ley que regula los sistemas de inteligencia artificial.
- La comisión de Hacienda recibe a la ministra de Salud y a la directora de Presupuestos, para tratar una serie de problemas vinculados a la construcción de hospitales.
Martes 30
- La comisión de Gobierno analiza los presupuestos de los gobiernos regionales y su proyección para el año 2026 junto a la directora de Presupuestos, Javiera Martínez; y a la subsecretaria de Desarrollo Regional, Francisca Perales.
- La comisión de Hacienda analiza el proyecto de ley que establece incentivos tributarios a la producción de hidrógeno verde y sus derivados.
