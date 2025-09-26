La minuta del Congreso | Multa por no votar y Presupuesto 2026 en el centro de la agenda

Lunes 29:

La comisión de Hacienda recibe a la Comisión para el Mercado Financiero para recibir información sobre el sistema de finanzas abiertas.

La comisión mixta encargada de proponer la forma y modo de resolver las divergencias surgidas con ocasión de la tramitación del proyecto de ley que fortalece y moderniza el sistema de inteligencia del Estado, se constituye e inicia debate.