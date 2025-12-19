Click acá para ir directamente al contenido
La semana en que el petróleo cayó por debajo de US$ 60 el barril

El commodity está viviendo un periodo de transición, que está impactando en sus precios. En los últimos días vimos como el precio del barril cruzó la barrera de los US$ 60, con un leve rebote al cierre de la semana. Los analistas sin embargo apuestan a que en 2026 los precios se mantendrán levemente superiores a los US$ 60.

Por: Sandra Burgos

Publicado: Viernes 19 de diciembre de 2025 a las 04:00 hrs.

Sandra Burgos
<p>Foto: Reuters</p>

Foto: Reuters

