Los 8 cisnes negros de 2026 que pueden agitar el mercado

Desde una posible batalla entre distintas tecnologías a las elecciones legislativas en Estados Unidos, pasando por el impacto de la esperada boda de Taylor Swift o de la salida a Bolsa de SpaceX, el próximo año puede traer varias sorpresas.

Solo han pasado tres años desde el lanzamiento de ChatGPT, la aplicación de inteligencia artificial (IA) que revolucionó los mercados (el Nasdaq sube un 117% desde entonces), y algunos inversionistas ya se plantean si puede surgir otra tecnología que haga obsoleto ese servicio de OpenAI y arruine las enormes inversiones en centros de datos con chips de Nvidia que lo respaldan.

Así lo acaba de manifestar Pat Gelsinger, exCEO de Intel, en una entrevista con Financial Times, y los analistas de Saxo Bank acaban de incluir como uno de los potenciales cisnes negros de 2026 la irrupción de la computación cuántica para romper con el ecosistema tecnológico global.

En su tradicional informe con las "predicciones extremas" para el siguiente ejercicio, donde el banco danés agrupa acontecimientos de baja probabilidad pero que tendrían un gran impacto en el mercado, el primer susto potencial es que en 2026 "llegue el momento en que un computador use la tecnología cuántica para romper los estándares más comunes de seguridad digital. De un día para otro, los emails, transferencias bancarias, monederos cripto y los sistemas corporativos dejan de ser seguros".

La computación cuántica puede ser capaz de procesar datos y números a toda velocidad y el temor de Saxo es que, en menos de un segundo, pueda descifrar cualquier sistema actual de protección cibernética.

En este escenario, Saxo indica que el precio del oro se iría a los US$ 10.000 por onza (ahora está en algo más de 4.000), al ser visto como "el último activo seguro que no requiere contraseña". Por el contrario, se desplomarían las criptomonedas (el bitcoin se "iría hacia cero") y las cotizaciones de bancos y empresas de ciberseguridad.

"¿Por qué se desataría el pánico?", se pregunta Neil Wilson, analista de Saxo. "Los atacantes podrían usar la nueva capacidad de forma inmediata, mientras que los defensores necesitarían meses para reemplazar infraestructuras construidas durante décadas".

En el informe, Saxo incluye otros 7 cisnes negros capaces de mover el mercado, no todos de forma negativa.

La esperada boda de la cantante Taylor Swift con el deportista Travis Kelce y el primer hijo de la pareja provoca un alejamiento de las redes sociales y el inicio de una vida más familiar, influyendo en los millones de fans de la artista. Este ejemplo "sería negativo para las cotizaciones de las redes sociales y positivo para empresas de construcción residencial, decoración, lujo y viajes".

La polarización de la política estadounidense llega a tal extremo de cara tras las elecciones legislativas de noviembre de 2026, después de que los demócratas ganen la Cámara de Representantes, que se produce un movimiento de distensión para calmar los ánimos y se reduce el populismo. Como consecuencia, "cae el costo de los bonos estadounidenses y bajan las acciones de las redes sociales, las criptodivisas, el oro y la plata".

En cuarto lugar, los medicamentos contra la obesidad se expanden de manera dramática al estar disponibles en cápsulas, llegando incluso a los animales. "Las cadenas de moda rápida se benefician ya que la gente necesita renovar sus armarios. Aparecen perdedores y ganadores en los sectores de alimentación, restaurantes y comida para mascotas. Las acciones ligadas a la salud viven un rally".

SpaceX, la empresa de Elon Musk que promueve viajes al espacio, sale a Bolsa con una valoración superior al billón de dólares. En este escenario, las firmas de cohetes, Teledyne y Microchip Technology se disparan en Bolsa, según Saxo.

Una empresa del Fortune 500 nombra como CEO a un modelo realizado con inteligencia artificial. Como resultado, "las firmas de infraestructura de IA y la nube tecnológica siguen al alza, las aseguradoras y auditoras reinventan las coberturas para la gestión algorítmica y los inversores aplican una prima de riesgo inicialmente a las empresas manejadas por un código".

China amenaza el dominio del dólar al anunciar que tiene muchas más reservas de oro de lo esperado, y las utiliza para respaldar el yuan con ese metal en sus operaciones de tipo de cambio. El oro subiría hasta los US$ 6.000, el dólar se deprecia de 7 a 5 yuanes y sube el coste de la deuda americana.

Por último, la generalización del uso de la IA produce un rechazo y las empresas se lanzan a limpiar sus sistemas para recuperar el dominio humano, en una operación que supera el billón de dólares de coste. Se disparan así los ingresos de empresas de ciberseguridad, auditoras y firmas de consultoría.

Según explica Saxo Bank, estas predicciones "no son la visión oficial de la casa ni una previsión; son experimentos mentales de baja probabilidad y alto impacto diseñados para estirar la imaginación y animar el debate sobre que podría pasar si las cosas dan un salto de manera inesperada. Quizá, lo más raro en 2026 podría ser que todo vaya suave y sin sobresaltos".