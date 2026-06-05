Ponemos fin a una semana intensa, que partió con dos hitos relevantes. Amanecimos el lunes con un Imacec de abril que superó los peores pronósticos de la actividad con una caída de 1,2% y con las dudas si estamos ad portas de una recesión técnica, en momentos en que la tasa de desempleo supera el 9%.

La mala noticia llegó justo el día en que el presidente José Antonio Kast se aprontaba a realizar su primera cuenta pública, la cual no tuvo grandes anuncios. El más relevante vendría ese día pero más tarde y de parte del Ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, quien informó del ingreso de un proyecto de ley para solicitar la autorización de mayor endeudamiento al Congreso, por hasta US$ 6.200 millones para 2026, debido a la profundización del déficit fiscal que se había proyectado cuando se hizo la Ley de Presupuesto el año pasado, cuando se autorizó un máximo de US$ 18 mil millones.

Con este escenario de fondo surgen muchas preguntas sobre la salud de la economía. Algunas de ellas son respondidas por el economista Hermann González en la edición de Señal DF de mañana sábado.

Y Codelco ya tiene equipo completo. La semana pasada asumió su nuevo presidente Bernardo Fontaine liderando su primer directorio con otros dos representantes elegidos por el gobierno y uno en representación de los trabajadores. El sábado pasado adelantamos en Señal DF que el candidato que corría en solitario para ocupar el cargo de presidente ejecutivo era el presidente y CEO de Collahuasi Jorge Gómez. Esta semana la compañía minera anunció su salida y horas más tarde Codelco hacía lo propio comunicando su aterrizaje en la estatal, lo cual fue interpretado en la industria como un golazo, ya que Gómez es junto a Iván Arriagada, CEO de Antofagasta Plc, uno de los principales ejecutivos mineros de Chile.

Pero veamos lo que se nos viene. El mundo entero está expectante y calentando motores para la primera de las aperturas a bolsa de tres gigantes tecnológicos: SpaceX, Anthropic y Open AI. El primero hará su debut en el Nasdaq el próximo 12 de junio tras una oferta pública de venta de nuevas acciones que batirá todos los récords en este tipo de operaciones: será la colocación bursátil de mayor tamaño de la historia (prevé obtener entre US$75.000 y US$85.000 millones, pese a colocar menos del 5% del capital), triplicando la mayor colocación conocida hasta ahora, que fue la de Aramco en 2019 en la Bolsa saudí.

También batirá récords en las comisiones para los bancos intermediarios, los cuales recibirán US$ 500 millones de dólares.

Pero a lo que todo el mundo está expectante es a cómo el mercado responderá a esta avalancha de demanda de dinero, ya que en cuestión de meses podrían incorporarse cerca de US$4 billones de capitalización bursátil al mercado. Por tanto, la pregunta que ronda es si existe suficiente capital para financiar simultáneamente estas apuestas tecnológicas. Esta semana ya tendremos un adelanto de esto con la empresa de Elon Musk.

La otra duda es si la apertura de SpaceX prolongará la euforia tecnológica hasta las operaciones de Anthropic y OpenAI…

Veremos qué pasa, en medio del revés que sufrió ayer la industria de los semiconductores luego de conocerse los resultados de Broadcom, que provocaron una oleada de ventas, que hizo caer el ETF iShares Semiconductor un 2%. Les decía que es sólo un tropiezo, porque en lo que va del año lleva una revalorización del 100%.

Y volviendo a temas más terrenales, el mercado laboral de Estados Unidos creó en mayo 172.000 puestos de trabajo, por debajo de los 179.000 empleos del mes anterior, según los datos publicados por la Oficina de Estadísticas Laborales estadounidense. Aun así, la cifra de empleo ha superado todas las previsiones de los analistas. Un dato relevante que le llega a la Reserva Federal en medio de nuevos aires.

Que tengan todos un buen fin de semana.