De TikTok al Top 50 Viral Global: El camino de la banda chilena “Amigo de Artistas”

Partieron grabando canciones “al lote“ durante sus tiempos libres en 2024. Tocaron puertas para cantar en vivo y no tuvieron éxito. Dos años después, el escenario es diferente: estarán presentándose en el próximo Lollapalooza de Chile y Argentina en marzo 2026; y hoy están detrás de “Puñaladas“, canción que -junto al artista argentino Lauta- se pocisiona dentro de diversos ránkings globales y regionales. Así fue su ascenso.

Es, probablemente, la canción de este verano 2026. Se llama “Puñaladas” y si no le suena por su nombre, seguramente le resulte familiar su coro: “Te ves tan linda arreglada. Vos con la almohada pegada, un domingo a la mañana o un sábado por la noche coleccionando miradas”. Del género cumbia pop, al cierre de esta edición, la canción está ubicada en el puesto número 20 de “Los 50 Más Virales: Global” de Spotify; y dice presente en los ránkings nacionales Top 50 Chile, Top 50 Uruguay y Top 50 Argentina.

Pero hay un dato que pocos saben. En compañía del cantante argentino originario de La Plata, Lautaro López, más conocido como “Lauta”, detrás de este éxito musical existen dos mentes (y voces) chilenas emergentes: Vicente Cibié (27) y Diego Noguera (28), dúo creador del grupo Amigo de Artistas.

Amigos de toda la vida y sin un afán de hacer de la música una profesión, la dupla conformada por un periodista y un ingeniero comercial subió sus primeras canciones a Spotify en 2024. A la fecha, ya llevan 24. Pero ninguna de ellas ha alcanzado el nivel de masividad que viven hoy.

“Justo ayer lo conversábamos… Ya teníamos dos canciones que estaban funcionando, pero esto nos abrió un círculo inimaginable, al que nunca pensamos que íbamos a llegar”, dice Noguera. “Son números que triplican o quintuplican lo que era Amor Fugaz (su, ahora, segunda canción más escuchada en Spotify), entonces todo es nuevo para nosotros. Esto fue un impulso que no conocíamos”, añade.

El recorrido y ascenso de Amigo de Artistas ha sido inusual. Y, sobre todo, sumamente rápido. Si el verano pasado estaban tocando en diversas discoteques “a precio huevo” —afirman—, hoy están dentro de los confirmados para subirse al escenario del Lollapalooza de Chile y Argentina el próximo 13, 14 y 15 de marzo. En el país vecino, además, el próximo fin de semana se presentarán en el reconocido festival Cosquín Rock, donde también asistirán Fito Páez, Babasónicos, Morat, Las Pastillas del Abuelo, entre otros.

Haciendo famoso a mis amigos

Diego Noguera y Vicente Cibié se conectan a la videollamada desde Pucón. Son las 11 de la mañana de un miércoles de febrero y, con café en mano, ambos cuentan —con humor— que están “dañados”. La noche anterior se presentaron a las 2 de la mañana en una discoteca del sector y hoy, más tarde, tienen agendado otro show. Las pocas horas de sueño, sin embargo, no son excusa para cancelar el partido de pádel que tienen agendado a las 12. Esta entrevista, de hecho, tuvo que realizarse en dos partes.

Se conocen desde los 6 años. Fueron compañeros de colegio y vecinos. Luego Noguera decidió estudiar Ingeniería Comercial y Cibié, Periodismo. A los dos les gustaba cantar: a Noguera reggae y a Cibié, música urbana y freestyle. Cada uno por su lado llegó a tener su propio perfil de Spotify con algunas canciones grabadas. “Y en un minuto dijimos: ‘Ya, somos mejores amigos, somos partners, hagamos música nosotros’”, cuenta Noguera. Era febrero de 2024.

Para ese entonces, Diego conocía al productor musical Martin Page, arquitecto de profesión quien tenía un estudio de música artesanal en su casa. Por un fee especial, la dupla grabó ahí cuatro canciones que luego subieron a Spotify con el título “Sobre una Nube de Algodón”. “Lo hicimos todo medio al lote. Yo subí maquetas sin que siquiera estuvieran masterizadas. Nos daba lo mismo”, rememora Noguera. Pero había potencial: en su rol de productor, Page decidió no cobrarles lo pactado y, a cambio, les ofreció hacerse parte del proyecto.

Ese primer lanzamiento casi no tuvo oyentes. “No lo escuchó ni la abuelita”, bromea Cibié. “Y nosotros, más que subir una historia a Instagram, tampoco hicimos nada”, le complementa Noguera.

Por ese tiempo, un amigo de ambos, Nicolás Benavente, decidió comenzar a subir videos del proyecto a su cuenta personal de TikTok. Bajo el título “Haciendo famoso a mis amigos”, mostraba a Noguera y Cibié cantando las canciones que habían compuesto. Hasta el día de hoy, estos registros siguen disponibles en la cuenta oficial de TikTok de Amigo de Artistas. Y funcionó. Poco a poco, la cuenta comenzó a generar tracción y a ganar seguidores. Tanto así, relatan, que “Nick (Nicolás Benavente) se empezó a preocupar y ahí dijo ‘yo no quiero hacerme famoso, yo quiero hacer famosos a mis amigos’. Y cambió el nombre de su cuenta a ‘Amigo de Artistas’. Y quedó”, cuenta Cibié.

En paralelo, Noguera trabajaba en la cervecera LOA y Cibié en una fundación. Por lo mismo, durante meses el proyecto funcionó solo como un panorama after office entre amigos. Con más canciones en carpeta, salieron a tocar puertas de clubes para cantar en vivo, pero no tuvieron éxito. Finalmente, el primer show de Amigo de Artistas fue en el restaurante Taringuita, al que asistieron familiares y amigos. “Fue como un concierto de banda de colegio”, precisa Noguera. En los ensayos previos entró un baterista, un guitarrista, un pianista y un saxofonista. Todos siguen en la banda hasta hoy. “Se ha generado un crecimiento en conjunto de gente que no es experta en la música, pero que sí tiene muchas ganas de sacar ese sueño adelante”, dice Noguera.

Sellos de Miami, Japón y China

El 28 de agosto de 2024 llegó el punto de quiebre. En vivo, desde el programa de streaming argentino “Nadie Dice Nada”, el animador de TV Joaquín Álvarez —más conocido como “Pollo Álvarez”— se refirió, con emoción, a ellos: “Esto es una banda que encontré en TikTok, me vuelve loco. Y les voy a pedir por favor que escuchen estos casi 50 segundos. Les juro que hoy van a escuchar el tema y no van a poder parar de escucharlos, se llaman Amigos Artistas o Los Amigos Artistas”, comentó. Acto seguido, sonó un extracto de “Boomerang”, una de las 4 canciones del álbum “Sobre una Nube de Algodón”. Impactados, Cibié y Noguera subieron el extracto a TikTok y este, automáticamente, explotó. A la fecha, el video acumula 9,1 millones de visualizaciones y la canción más de 11 millones de reproducciones.

Esa viralidad vino acompañada de un rápido interés de parte de los grandes de la industria. “Nos empezaron a llamar sellos discográficos de Miami, Japón y China. Durante semanas tuvimos reuniones todos los días”, rememora Noguera. “Y nosotros no entendíamos nada. De hecho, nos asustamos porque hay infinitos casos de artistas que se engolosinan y firman algo sin saber”, dice Cibié. Por eso, explican, pese a que para ese momento mantenían constancia lanzando una canción por mes, decidieron darse un break.

“Pusimos todos los contratos sobre la mesa y empezamos a leer, a entender por qué uno nos ofrecía algo que el otro no. Y ahí fuimos con un abogado que nos enseñó a manejar esto”, explica Noguera. “Nos informamos sobre qué implicaba formar una sociedad, cómo íbamos a distribuir nuestros porcentajes, etc.”, le complementa Cibié. En noviembre, finalmente, firmaron con Lotus Records, firma que hasta hoy los asesora con prensa, finanzas y marketing legal.

De manera coordinada, el 15 de noviembre de ese año, Noguera y Cibié renunciaron a sus trabajos. “Le teníamos fe al proyecto, y empezamos a pensar que necesitábamos prepararnos mejor, hacer más canciones y más TikTok. Y eso demandaba harto tiempo”, dice Cibié. “Esto fue como un emprendimiento, hubo que darle tiempo y también ponerle muchas ganas”, añade Noguera. Pero siempre, admiten, con ansiedad de no saber qué iba a pasar el día de mañana si el proyecto no funcionaba.

Ese verano de 2025 viajaron por Chile para aprovechar el viento a favor, y organizaron un tour discotequero. “Dijimos: ‘No durmamos. Tratemos de darnos a conocer lo más posible’”, relata Cibié. Y lo hicieron, siempre -dicen- cobrando tarifas bajas, que apenas alcanzaban para cubrir los costos de viajar. “Nos tocó incluso presentarnos en un festival municipal en Puerto Saavedra”, cuenta Cibié. “Llegamos y había una competencia de esquilar ovejas. Y dijimos: ‘Acá no nos va a cachar nadie, nos van a tirar tomates’. Pero al final fue increíble, nos pidieron hasta fotos. Y si bien no hemos podido hacer una gira nacional completa en Chile, en experiencias como esa sí hemos sentido que nuestro proyecto tiene versatilidad en la recepción del público. Les gusta mucho”, añade.

Ponerse al día con la viralidad

De vuelta en Santiago, el resto del 2025 fue para “ponerse al día” con la viralidad y alcance que estaba teniendo el proyecto. “Nosotros pasamos de ser dos amigos que guitarrean tomando cerveza en la casa a tener mucha difusión y reconocimiento en redes y Spotify. En muy poco tiempo ya teníamos números sólidos en cuanto a reproducciones, que no sé si te validan como artista, pero sí te dicen que esto está funcionando. Y si logras subirte a eso, puedes sacarlo adelante”, reflexiona Cibié.

Todo el año pasado, explican, Amigo de Artistas trabajó en su identidad gráfica, su propuesta escénica, en afinar detalles técnicos de los shows, e incluso en aprender a cómo usar su voz, que lograron con clases de canto. “Antes hacíamos todo ‘al compadre’”, dice Cibié. “Ahora, por ejemplo, si estoy afónico no puedo no ir a un show. Al contrario, tengo que ir a un fonoaudiólogo, y a un otorrino”.

Pero a mediados de año, sin tantos shows en temporada de invierno, el escenario económico se complicó para Amigo de Artista, y hubo que ocupar ahorros. En sencillo, explican los socios, sus principales fuentes de ingreso son tres: los shows, el sustento más grande; los streams en plataformas, que no son demasiado altos y llegan a destiempo; y las asociaciones con marcas.

“Pero lo bueno es que ahora ya tenemos todo bien estructurado, sabemos cuánto vale nuestro show, los costos de los músicos, los viáticos, los traslados. Sabemos cuánto tenemos que cobrar para que el proyecto sea rentable. Y no aceptamos menos”, explica Cibié.

Oyentes x4 en Argentina

Cuando firmaron con Lotus Records, la posibilidad de llegar a Lollapalooza (de la productora Lotus) estaba sobre la mesa. “Ellos nos dijeron que podíamos ser una banda de festivales, y ese es el propósito que nos pusimos al trabajar con ellos. Queremos preparar el proyecto para poder girar e ir a otros países”, dice Cibié.

A mediados de 2025, Lotus les confirmó que participarán en Lollapalooza Chile 2026. La sorpresa más grande, sin embargo, llegó después: también irán al de Argentina. No solo eso. La dupla también fue contactada para presentarse en el escenario del reconocido festival Cosquín Rock, en Córdoba, el próximo 14 y 15 de febrero.

Y es que si durante los últimos 28 días 291.350 personas han escuchado Amigo de Artistas en Chile, según Spotify, en el país vecino la cifra ronda los 844 mil. Es decir, cuatro veces más que acá. Los motivos pueden ser varios, pero la dupla cree que es por el género musical de sus canciones: cumbia pop.

De todas formas, dice Cibié, “nos ha sorprendido mucho que este 2026, particularmente, se nos están abriendo muchas puertas acá. Hace poco estuvimos en el Surf Festival en La Serena y ahí nos saludaron productores audiovisuales, de eventos y cantantes. Entonces ya no somos el bicho raro de Argentina. Ahora nos dicen ‘me gusta lo que están haciendo. Su propuesta tiene algo bueno, juntémonos, conozcámonos’. (...) Estamos convencidos de que cada vez vamos a ir creciendo más en Chilito”.

Amigo de Artistas ya ha estado dos veces en Argentina. Allá, cuentan, han hecho shows pequeños y también han trabajado en estudios con productores locales, en “campamentos” organizados por Warner Music Argentina. Así llegaron a Lauta. Sin conocerse previamente, en noviembre pasado los chilenos se juntaron con él en un estudio en Buenos Aires. Ese mismo día, relatan, grabaron la canción Puñaladas y al día siguiente el videoclip. “Hemos vivido todo el éxito de la canción a la distancia con él. Y a veces, reflexivo, nos manda audios: ‘Hermanito, yo sabía que ese día en el estudio no fue casualidad’”, cuenta Cibié, imitando su acento argentino, con humor.

Tras el lanzamiento de Puñaladas, la dupla musical coincide que “se siente un aire diferente”. “Antes, en los shows la gente cantaba un poco las canciones, pero ahora cantan "Puñaladas" con todo. Nos saluda el guardia, el bartender, el chofer del bus, todos. Anoche, incluso, nos dieron unas pulseras de regalo. Eso cambió. Hizo que el proyecto llegara a muchas más personas y se fuera conociendo el catálogo completo”, afirma Noguera.

Y añade: “Uno necesita de este impulso fuerte, una canción bien power, que te pueda seguir dando herramientas y frutos para poder seguir creciendo. Esto es bencina para nuestro proyecto”.