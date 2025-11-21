Vuelve YAF Constructo, el masivo festival de arquitectura emergente
Recientemente se inauguró en el Parque Araucano una nueva versión de esta iniciativa, parte del programa de arquitectura joven del MoMa y que se configura como una escuela al aire libre, donde los próximos talentos de la arquitectura nacional aprenden sobre los desafíos reales del material, el espacio público y la habitabilidad.
Noticias destacadas
16 años de trayectoria, cerca de 30 proyectos concursando año a año, y miles de potenciales espectadores son algunos de los números detrás del festival de arquitectura joven YAF Constructo (Young Architects Festival), dirigido por los arquitectos Jeannette Plaut y Marcelo Sarovic. Ambos están detrás de Constructo, plataforma curatorial chilena que busca promover y difundir arquitectura, arte y diseño latinoamericano, así como buscar puntos de encuentro entre ellas a través de exhibiciones, publicaciones y eventos.
En 2010 fue la primera institución chilena en ser invitada a desarrollar el programa local bajo el nombre de YAP Constructo, el cual forma parte de Young Architects Program (YAP) impulsado por el MoMA en Nueva York y que además cuenta con versiones en el Museo Nacional de Artes del Siglo XXI (MAXXI) en Roma, en Istanbul Modern de Estambul, y en el MMCA en Seúl.
Año a año, Plaut y Sarovic convocan a los decanos y directores de carrera de Arquitectura de todas las universidades del país para que sus alumnos diseñen un pabellón temporal a instalarse en el Parque Araucano, en la esquina de Manquehue con Presidente Riesco, donde tradicionalmente se ha levantado el proyecto ganador. Un emplazamiento estratégico en uno de los parques más concurridos del país, asegurando cientos de miles de espectadores y convirtiendo a YAF Constructo, la versión ampliada y pública de YAP, en una exposición masiva de arquitectura.
Santiago y regiones
“Nuestro principal objetivo es generar una plataforma para el desarrollo de la arquitectura joven que pueda reflexionar sobre el espacio público y la experimentación sobre materiales, con la realización de una gran obra que está abierta de manera gratuita”, señala Plaut, que además es decana de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Artes Digitales de la Universidad Gabriela Mistral.
Si bien siempre ha habido actividades paralelas, desde 2023 YAF se extendió territorialmente como un festival que ocurre no sólo en Santiago sino también en otras regiones del país, con la instalación de pabellones o estructuras efímeras diseñadas por equipos jóvenes seleccionados mediante un concurso abierto y participativo. Junto a esto se lleva a cabo una programación de diversos eventos musicales y audiovisuales así como también seminarios, encuentros y talleres que ocurren en la misma instalación.
Otro aspecto que Plaut destaca es que se ha podido sistematizar el estado actual de la “arquitectura emergente” gracias a que las bases del programa prácticamente no han cambiado desde que este comenzó: “Al aplicarse los mismos criterios, y con la participación de jurados de todas las instituciones de manera asociada, en estos más de 15 años de trayectoria se ha logrado establecer una suerte del panorama de la arquitectura joven a nivel internacional, eso es súper importante”.
“Habitar la sombra”
Los arquitectos Cristóbal Riffo, Ken Qiu Sun y Sebastián Simonetti son los autores del proyecto ganador de este año. El trío integra Colectivo Austral, desde donde entienden la arquitectura como un hecho colectivo que crea espacios evocativos y propositivos. “Como colectivo nos interesa el acto de crear, proyectar y diseñar desde el debate y el encuentro de diversas posturas en torno a temas arquitectónicos, desafiando la visión del arquitecto como genio creador único. En nuestro trabajo convergen distintas inteligencias y maneras de hacer para dar forma a una idea común mediante el diseño”, explican sobre su trabajo.
Habitar la sombra, el proyecto ganador, se define como un pabellón circular que acoge eventos en su interior, pero a la vez proyecta una “sombra lúdica”, generando un recorrido perimetral que separa el exterior del interior a través de marcos estructurales de madera mecanizada, posibles gracias a la alianza de YAF Constructo con Arauco, quienes apoyan desde hace años la iniciativa a nivel de diseño, ingeniería y construcción.
“Nos interesaba generar un diseño que comunicara nuestras ideas de manera espacial, pero que también fuese un aporte al espacio público en el que se emplaza. El pabellón representa una sombra y su condición etérea, pero a la vez es un lugar de reposo y cobijo público; busca explorar la idea de la sombra en sus múltiples significados a partir de una reflexión en torno al desierto chileno y su memoria contenida, tanto física como simbólica. En él, la sombra es también itinerante, cambia y se mueve por el territorio, llevando consigo una memoria de lugar en lugar, algo que el pabellón busca rescatar”, explican desde Colectivo Austral.
Te recomendamos
ARTICULOS RELACIONADOS
Newsletters
LO MÁS LEÍDO
Más empleos pero sin metas claras: expertos enjuician las propuestas laborales de Jara y Kast de cara a la segunda vuelta
Economistas y abogados revisaron los planteamientos. Hay varias materias que generan apoyo, pero piden más detalle sobre su alcance. Con todo, en ambos programas hay temas que generan preocupación.
Los errores más comunes que cometen los fundadores de startups, según cinco inversionistas clave del ecosistema
Durante un panel del EtM 2025, representantes de Kayyak Ventures, Broota, Platanus Ventures, BancoEstado y una inversionista ángel repasaron los tropiezos y desafíos que enfrentan las empresas emergentes para levantar capital y escalar.
Humo blanco en disputa Falabella-Serviu: servicio paga millonaria deuda por venta de terreno en San Joaquín
La compañía había demandado al organismo público -que depende del ministerio encabezado por Carlos Montes- por no pagarle un paño que le compró para el desarrollo de un proyecto habitacional.
Caso Audio-Factop: aportantes de fondo de deudas de Jalaff se querellan por estafa contra Econsult por venta de Grupo Patio
Apuntaron que el informe que realizó la firma “construyó una imagen económica distorsionada y artificialmente depreciada”. Econsult Capital aseguró que "la querella presentada carece de todo fundamento".
BRANDED CONTENT
Bci lanza nueva propuesta integral con asesoría global experta y beneficios exclusivos
Acompañamiento de equipos comerciales especialistas y atención personalizada, acceso a la plataforma internacional (Chile, Perú y EE.UU.) y soluciones digitales de vanguardia son parte de las novedades que complementan una experiencia integral, con beneficios exclusivos, cashback usando tarjetas de crédito, accesos a salones VIP de aeropuertos, experiencias únicas y servicios preferentes
Bci lanza nueva propuesta integral con asesoría global experta y beneficios exclusivos
Acompañamiento de equipos comerciales especialistas y atención personalizada, acceso a la plataforma internacional (Chile, Perú y EE.UU.) y soluciones digitales de vanguardia son parte de las novedades que complementan una experiencia integral, con beneficios exclusivos, cashback usando tarjetas de crédito, accesos a salones VIP de aeropuertos, experiencias únicas y servicios preferentes
Camila Elizalde; una chef que ha hecho del perfeccionismo una fuerza transformadora
Conoce aquí la entrevista a una de las chef más destacadas a nivel nacional y americano en el arte de la pastelería. En este capítulo, Camila reflexiona sobre los desafíos de liderar en un entorno competitivo y la importancia de construir espacios donde la excelencia y la empatía convivan. Mira la entrevista haciendo aquí.
En Perfeccionistas entrevistamos a un deportista chileno que quiere llegar tan alto como sus saltos
Mauricio Molina nos cuenta de su pasión por el BMX y cómo se convirtió en el primer chileno en competir en esta disciplina en unos Juegos Olímpicos y ser parte del selecto grupo de los 25 mejores del mundo.
Cristián Vallejo: El perfeccionista detrás de la segunda viña más importante del mundo
Esta entrevista no es sólo para los amantes del vino, sino para todos aquellos que buscan a través de la innovación, el liderazgo, la creatividad y la paciencia dejar una huella imborrable.
Papel Digital
Diario Financiero
Lee la edición de hoySuscríbete