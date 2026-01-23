Xala, el hotel mexicano de lujo diseñado por arquitectos chilenos y donde participa Richard Gere

Combeau Murtagh es la oficina de arquitectura a cargo del hotel que se construye en la costa del Pacífico mexicano. Six Senses Xala tiene al actor estadounidense como embajador y se suma a la tendencia de reinventar el lujo a pie pelado. Aquí la historia en construcción.

¿Cómo llega a diseñarse un hotel de lujo en México desde una oficina en Santiago? La pregunta es recurrente, cuenta Felipe Combeau. Y la respuesta la misma: voluntad y casualidad. Se trata de un camino recorrido que hoy lo tiene a cargo de la construcción de Xala Six Senses en la Costalegre, Jalisco.



Arquitecto de la Universidad Católica, al egresar entró a Elemental, firma de Alejandro Aravena, premio Pritzker 2016. Ahí trabajó en el desarrollo del edificio Novartis en Shanghai. Luego Combeau estuvo dos años en la oficina de Enrique Browne. Con esa experiencia y recién casado con Andrea Murtagh, también arquitecta UC y su actual socia, partió a estudiar un máster en el ETH Zurich.



En 2016, tras un año viviendo en Suiza, Felipe postuló a distintas oficinas internacionales y quedó en Rick Joy, estudio boutique ubicado en Tucson, Arizona, reconocido por construir el hotel Amangiri en Utah. El arquitecto cuenta que apenas aterrizó con su familia en Tucson lo subieron a otro avión rumbo a Puerto Vallarta, México, para trabajar en el proyecto hotelero One & Only Mandarina, desarrollado por los empresarios mexicanos Ricardo Santa Cruz y los hermanos Juan y Jerónimo Bremer.



Cuando Combeau dejó la oficina de Rick Joy para volverse a Chile, en 2018, los dueños de Mandarina decidieron seguir desarrollando el hotel con el arquitecto chileno en dupla con el alemán Phillip Neher, que había sido su jefe en la oficina estadounidense y luego se convirtió en su socio como independiente. Combeau siguió viajando frecuentemente a la Riviera Nayarit. Ese año además armó en Santiago la oficina Combeau Murtagh junto a Andrea.





One & Only Mandarina abrió en 2020, en plena pandemia. Al hotel le fue muy bien, como México tuvo bajas restricciones sanitarias frente al Covid en relación con otros países, se convirtió en lugar de escape para pasajeros estadounidenses. Por tres años consecutivos ha estado dentro de The World’s 50 Best Hotels.

Una aldea de lujo

Tras este éxito, Santa Cruz y los Bremer se lanzaron con Xala, otra estrella en el denominado nicho barefoot luxury o lujo descalzo. Combeau describe esta tendencia: “Han ido cambiando los valores con cada generación. Antes un hotel de lujo se relacionaba a elegancia, pero el millonario de 35 años que fundó una fintech en Palo Alto busca otra cosa. Le gusta surfear, anda vestido casual, no le interesa un candelabro de plata o un tapiz de terciopelo, quiere una experiencia wellness en el sentido de alimentación, deporte, spa con tratamientos de última generación…”, explica.



El terreno de 1.200 hectáreas, cercano al pueblo José María Morelos, tiene una playa privada de 8 kilómetros y frente a ella una primera línea dividida en 77 lotes de 6 hectáreas cada uno, para viviendas. Los nombres de quienes ya han comprado su sitio parecen una lista de Forbes con CEOs de bigtechs, afirma una publicación de prensa. Para construirse una casa los compradores deben elegir los arquitectos dentro de una terna en la cual está Combeau Murtagh.



Al final de la playa, sobre la península, se desplegarán las instalaciones hoteleras. El programa incluye áreas comunes, tres restaurantes, un club de playa, además de las 51 suites, cada una con su estar, terraza y una pequeña piscina. Felipe explica que proyectos de esta naturaleza contemplan distintas etapas ya que funcionan como una especie de aldea.





En Xala hay una zona con 36 residencias privadas que forman parte del recinto hotelero. Cuando éstas no son utilizadas por sus dueños, pueden arrendarse. “Personal del hotel guarda los efectos personales como las fotos familiares, traen toallas, sábanas y se renta la casa”, señala Combeau. Y en la punta de la península llama la atención un faro construido por el escultor mexicano Gonzalo Lebrija que además de su funcionalidad es un espacio dedicado al arte. Cada rincón del recinto cuenta con una curatoría que se transforma en experiencia, afirma el arquitecto.

El sexto sentido

Hay Six Senses en África, Europa y Estados Unidos y se proyecta un plan ambicioso en América para los próximos 10 años, cuenta Combeau.El sello de la marca es el lujo sustentable. En vez de instalar un gran resort con canchas de golf, en la propiedad hay un santuario de tortugas Láud -de agosto a marzo huéspedes y propietarios pueden ayudar a liberar crías de tortugas en las olas-, un humedal con aves silvestres protegido bajo la clasificación Ramsar, 32 kilómetros de senderos para bicicletas y plantaciones de mango orgánico. También un club de surf que incluyó la construcción de un reef que produce una ola de 300 metros de largo.“Van a hacer un documental del proceso porque es la primera vez que se hace algo así en el mundo”, añade Combeau.El actor estadounidense es ya un veterano conservacionista. Él y su mujer, Alejandra Silva, forman parte de la ONG llamada Sierra a Mar que trabaja con las comunidades del sector junto a Xala Foundation . Gere se sumó al proyecto hace más de siete años, ya que comparte la visión ecológica y sustentable que los dueños de estas tierras han decidido darle a Xala, con un diseño de baja densidad que ocupa sólo el 20% del terreno, dejando el resto para conservación.Gere se reunió con lugareños y constató que los valores ecológicos fueran consistentes. Su figura pública es también una manera de visibilizar el proyecto en Estados Unidos y conectar con un público con consciencia ecológica y una filosofía de vida similar a la del actor. “Esto no es un resort, es una comunidad”, ha dicho Ricardo Santa Cruz, uno de los desarrolladores de Xala.



Manos a la obra

Combeau Murtagh fueron ganando terreno como arquitectos del proyecto. En un principio tenían un encargo acotado y harta competencia interna para ir adjudicándose nuevas zonas del hotel. “Tuvimos que entrar con todo para ganarle a las otras alternativas”, comenta el arquitecto chileno. Finalmente, están a cargo del desarrollo hotelero completo, desde el masterplan hasta el interiorismo.



En su oficina, ubicada en Vitacura, trabaja un equipo de 12 arquitectos a tiempo completo. Ahí se definen incluso los cojines de Xala. Los dueños están pendientes de cada detalle y deben seguir un extenso manual con altos estándares de calidad que exige una marca como Six Senses. La tarea será incluso más intensa en su fase final cuando se monta el interiorismo, anticipa Felipe.



Vienen dos años de construcción por delante, la apertura está planificada para marzo de 2028. Andrea y Felipe se mantendrán desplazándose mensualmente a México a supervisar las obras. Se turnan los viajes ya que tienen tres hijos, de 10, 7 y 4 años.



“Desarrollar un proyecto así para un arquitecto es como un parque de diversiones, porque hay distintos desafíos: un restaurante, las piezas, otro restaurante, la piscina. Es como diseñar una mini ciudad”.



Combeau es sincero, ve poco espacio para que en Chile se desarrolle este tipo de hotelería de lujo. “Chile es realmente espectacular, pero es un destino demasiado alejado. Necesitas tener una masa de consumidores cerca, como en el caso de Xala es Estados Unidos”, dice. Entrega algunas cifras que reflejan el contraste de flujo: en Chile el turismo representa sólo el 3,3% del PIB. En México hay aproximadamente 27 mil hoteles, sólo el Estado de Nayarit tiene más habitaciones de hotel que todo Chile.