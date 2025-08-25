Gobierno y Fundación País Digital lanzan convocatoria para el primer Premio Nacional de inteligencia artificial

La convocatoria está dirigida a startups, empresas y organizaciones y cierra en octubre. Foto: Bloomberg

La iniciativa, Chile PotencIA 2025, distinguirá proyectos que aplican IA con impacto real en la sociedad y la productividad, para dar visibilidad a casos de éxito y posicionar al país como referente tecnológico en la región.

Con el fin de consolidar a Chile como un actor líder en innovación tecnológica, el Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación (CTCI), junto a la Fundación País Digital, lanzaron la convocatoria del primer Premio Nacional Chile PotencIA 2025, para reconocer y dar visibilidad a proyectos de inteligencia artificial (IA) que impulsen la productividad y el crecimiento con resultados concretos.

La iniciativa, que tiene el apoyo del Centro Nacional de Inteligencia Artificial (Cenia), la AI Adoption Initiative y el Instituto de Data Science de la Universidad del Desarrollo, apunta a destacar soluciones con impacto real y con foco en transformación de procesos, comunidades y servicios, promoviendo su adopción de manera responsable, inclusiva y ética.

“Chile PotencIA 2025 es una invitación a mostrar al país y al mundo que la IA ya está transformando nuestra realidad de forma tangible y responsable. Queremos reconocer a quienes, desde distintos sectores y territorios, aplican esta tecnología para generar impacto social y productivo, y que, con su liderazgo, inspiran a más personas y organizaciones. De esta manera, construiremos un ecosistema que aprenda, colabore y crezca en torno a la innovación digital”, dijo el gerente general de Fundación País Digital, Fernando Sánchez, en un comunicado.

El jurado estará compuesto por representantes del Ministerio de CTCI, de Fundación País Digital y del Cenia, además de expertos técnicos nacionales e internacionales en inteligencia artificial, académicos especializados en ética de la IA, actores del sector productivo y miembros de la sociedad civil.

El ministro de CTCI, Aldo Valle, señaló que buscan proyectos con impacto real –no pilotos– que aporten valor a personas, organizaciones o territorios.

“Es fundamental detallar las métricas de impacto, la originalidad de la solución y la forma en que se han abordado la ética y la transparencia en el uso de datos (...). El premio es, por tanto, una pieza más en la estrategia de convertir a Chile en líder regional de IA, combinando regulación moderna, desarrollo de capacidades y promoción de casos de éxito”, dijo Valle en un comunicado.

Público objetivo

La convocatoria está abierta a startups, Pequeñas y Medianas Empresas (PYME), grandes compañías y organizaciones como universidades, municipios, centros de investigación y ONG de todo el país.

Además de la distinción, los ganadores accederán a una red de colaboración que los conectará con expertos, organizaciones líderes y otros actores del ecosistema de inteligencia artificial, para fomentar el intercambio de conocimientos y la creación de nuevas sinergias.

Las postulaciones ya están abiertas en el sitio oficial www.premiochilepotencia.cl hasta octubre.

Los finalistas serán seleccionados en diciembre y la ceremonia de premiación se realizará en enero de 2026.