Gobierno y Fundación País Digital lanzan convocatoria para el primer Premio Nacional de inteligencia artificial

La iniciativa, Chile PotencIA 2025, distinguirá proyectos que aplican IA con impacto real en la sociedad y la productividad, para dar visibilidad a casos de éxito y posicionar al país como referente tecnológico en la región.

Por: Marco Zecchetto

Publicado: Lunes 25 de agosto de 2025 a las 14:28 hrs.

<p>La convocatoria está dirigida a startups, empresas y organizaciones y cierra en octubre. Foto: Bloomberg</p>

La convocatoria está dirigida a startups, empresas y organizaciones y cierra en octubre. Foto: Bloomberg

