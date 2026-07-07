Firma chilena Lidz AI adquiere la startup argentina Leadnamics y se expande a nuevos mercados en la región

Aunque no revelaron montos, esta compra le permite a la proptech chilena allanar el camino hacia Argentina, Uruguay y Paraguay. Además, en las próximas semanas abrirán su primera oficina en Perú.

La chilena Lidz AI, compañía de tecnología especializada en gestión comercial para proyectos de bienes raíces, adquirió, por un monto no revelado, la startup argentina Leadnamics, e incorporó a las principales inmobiliarias de ese país a su cartera regional.

Con la operación, la proptech suma clientes en seis mercados -Chile, Perú, México, Guatemala, Argentina y Uruguay- y estableció a Argentina como base para llegar a Uruguay y Paraguay durante los próximos meses.

Lidz AI opera como un vendedor virtual con inteligencia artificial (IA) para las desarrolladoras de vivienda nueva. Su plataforma entrega trazabilidad a los prospectos de venta o potenciales clientes (leads), ordena la gestión de los equipos de venta y automatiza la atención de los compradores, con el fin de mejorar una tasa de conversión que en la región bordea el 1%.

El CEO y cofundador de Lidz AI, Cornelio Saavedra, definió esta compra como "el primer paso" para entregar una oferta integral en el segmento proptech en Latinoamérica.

Fundada en 2024, la compañía nunca ha levantado capital y, según Saavedra, ya es rentable.

Tras la adquisición, se sumarán cinco ejecutivos de Leadnamics al equipo, y la proptech llegará a un total de 35 personas. Hoy, tiene 120 clientes a los que se agregan 20 que aporta la startup argentina, y procesa unos US$ 3 mil millones anualizados en ventas inmobiliarias a través de su plataforma.

Saavedra contó que Argentina no figuraba dentro de las prioridades de la compañía, escenario que cambió debido a las reformas del gobierno del Presidente Javier Milei y que captó su interés, principalmente, por el potencial de su mercado hipotecario, el que era “casi inexistente hasta hace poco”.

Así, las conversaciones con Leadnamics comenzaron hace alrededor de un año y hace unas semanas se selló el acuerdo. Según el emprendedor, la integración acelerará el despliegue de su producto de créditos hipotecarios en ese país.

TE PUEDE INTERESAR {{if(link!='')}}{{/if}} {{if(link=='')}}{{/if}} {{if(fotofija_comun600!='')}} {{/if}} {{if(fotofija_comun600=='')}} {{/if}} {{if(link!='')}} {{/if}} {{if(link=='')}} {{/if}} {{_txt_titular}} {{if(_txt_bajada!='')}} {{_txt_bajada}} {{/if}}

Plan de expansión

La estrategia de expansión de Lidz AI se realizará en dos frentes. Por un lado, el equipo argentino liderará la apertura de Uruguay y Paraguay, mientras que el chileno se concentrará en Perú -donde ya tienen una veintena de clientes y abrirá una oficina- y en México, mercado en el que cerró sus primeros contratos hace algunas semanas.

"Consolidar nuestro equipo e infraestructura propia en Argentina nos da el músculo operativo y la presencia local para iniciar la prospección en Uruguay y Paraguay", señaló Saavedra.

Dijo que este plan se explica porque el negocio tiene amplio espacio de crecimiento en un rubro marcado por el déficit habitacional de la región, que estimó en torno a 1 millón de viviendas en Chile, 2 millones en Perú y 10 millones en México.

Saavedra proyectó que Lidz AI duplicará sus ventas este año en comparación con 2025, debido al plan de expansión internacional.