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Firma chilena Lidz AI adquiere la startup argentina Leadnamics y se expande a nuevos mercados en la región

Aunque no revelaron montos, esta compra le permite a la proptech chilena allanar el camino hacia Argentina, Uruguay y Paraguay. Además, en las próximas semanas abrirán su primera oficina en Perú.

Por: Renato Olmos

Publicado: Martes 7 de julio de 2026 a las 11:46 hrs.

Startups tecnología Inteligencia Artificial adquisiciones y fusiones Renato Olmos
<p>Sofía Grinberg, cofundadora de Leadnamics, y los fundadores de Lidz AI, Cornelio Saavedra y Nicolás González.</p>

Sofía Grinberg, cofundadora de Leadnamics, y los fundadores de Lidz AI, Cornelio Saavedra y Nicolás González.

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