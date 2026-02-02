Start-Up Chile selecciona a 64 emprendimientos tecnológicos para acelerar desde marzo
Entre las seleccionadas por la aceleradora de Corfo, el 45% de las firmas se basa en IA y buscan acelerar, principalmente, el desarrollo de la agricultura, los recursos naturales y las herramientas TI.
Después de una convocatoria de 1.337 postulaciones de startups nacionales e internacionales, Start-Up Chile -la aceleradora pública de negocios de Corfo- seleccionó a las 64 emprendimientos tecnológicos que formarán parte de BIG 11, la nueva generación de los programas de aceleración Build (pre-aceleración), Ignite (aceleración) y Growth (escalamiento).
Las firmas comenzarán un proceso de aceleración a partir de marzo de 2026, donde recibirán un cofinanciamiento máximo de $ 75 millones, se facilitará la interacción con inversionistas y corporativos y la entrega de una visa de trabajo por dos años desde su llegada a Chile.
El vicepresidente ejecutivo de Corfo, José Miguel Benavente, destacó la iniciativa en un comunicado: “La política pública de Start-Up Chile ha sido capaz de trascender administraciones gracias a su contribución al posicionamiento de nuestro país como un mercado relevante, no solo para hacer negocios, sino que especialmente para emprender e innovar.”
De los 64 emprendimientos tecnológicos, 68% son de origen chileno y un 32% extranjeros, en su mayoría de Perú, México, Argentina y Colombia. Sin embargo, también cuentan con la participación de representantes de Reino Unido, España y Alemania.
La mayor parte de la generación está dirigida a los sectores de la agricultura y recursos naturales, con startups como Vacavision de origen colombiano y MIIDO, una plataforma chilena. Luego, sigue el desarrollo de herramientas TI, retail, educación, y salud y biotecnología.
La directora ejecutiva de Start-Up Chile, Javiera Araneda, señaló que: “Cada vez que elegimos a una nueva generación, vemos reflejadas algunas de las necesidades más latentes que tienen diversas industrias. Entre las startups seleccionadas para BIG 11, nos entusiasma ver a tantos proyectos vinculados a la minería y la agricultura, dos sectores tremendamente importantes para la productividad de nuestro país”.
Casi la mitad de las empresas seleccionadas se basa en inteligencia artificial (IA), estableciéndose como la principal tecnología para la innovación actual. Otras que se suman al portafolio son cloud computing, pagos digitales y blockchain.
Los programas: Build, Ignite y Growth
La pre-aceleración (Build) se enfoca en emprendimientos tecnológicos que están en su etapa inicial, es decir, desde la idea hasta el producto mínimo viable (MVP, en inglés). Dentro de esta fueron seleccionados 17 proyectos, como Localy (Perú) y PawZone (Chile), que recibirán un cofinanciamiento de $ 15 millones.
Con 31 startups y a través de la entrega de $30 millones, el programa Ignite está dirigido a proyectos que ya tienen un producto funcional y que están buscando que su producto satisfaga la demanda real del mercado (product-market fit). Dentro de la selección está la startup argentina, Tintte y Kunzapp de México.
La etapa más avanzada es Growth, la cual busca apoyar a las startups en expansión, levantamiento de capital y crecimiento de sus equipos. Entre los 16 proyectos que recibirán este cofinanciamiento de $ 75 millones, se encuentran Suncast y Localshop, ambas chilenas.
Dentro de las tres etapas, 24% del total de los proyectos son liderados por mujeres, quienes reciben un porcentaje adicional de cofinanciamiento en las etapas Ignite y Growth, a través de la iniciativa Female Founder Factor, además de apoyo especial y oportunidades exclusivas de encuentro, con el fin de disminuir la brecha de género en el emprendimiento tecnológico.
