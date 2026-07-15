Tomás Bercovich, de Global66, cuenta en medio de la celebración en Atenas cómo se convirtió en el nuevo Emprendedor Endeavor chileno

El cofundador y CEO de la fintech chilena fue aprobado unánimemente por el jurado para ingresar a la red global de apoyo al emprendimiento y adelantó los planes de la startup, que crece más de 100% al año y es rentable hace dos años.

Mientras el país se prepara para el sistema frontal, a miles de kilómetros en Grecia, con máximas superiores los 30 grados, Tomás Bercovich se trasladaba en bus rumbo a una cena de celebración con emprendedores de todo el mundo. Horas antes, el CEO y cofundador de Global66 recibió la noticia de que fue aprobado por unanimidad en el panel de selección internacional y es oficialmente el nuevo emprendedor Endeavor chileno.

"Hace un rato me contaron que aprobamos. Así que ahora somos oficialmente parte de la red de Endeavor", contó a DF desde Atenas, donde se realizó la instancia final de un proceso que compara con "que te acepten en Stanford o en Harvard" para quien busca hacer un MBA.

El proceso partió hace unos meses en Chile, con un panel regional latinoamericano. El formato es exigente, con tres paneles consecutivos, cada uno con dos jueces, cinco minutos de presentación, 45 minutos de preguntas y otros 10 minutos de retroalimentación.

"Es una hora bien intensa, y eso, tres veces", relató. Para avanzar, se requiere unanimidad y los seis jueces deben aprobar. "Si uno dice que no, no estás aprobado", explicó el CEO de la fintech que simplifica los pagos internacionales. Pasó seis a cero.

La etapa final reunió esta semana en la capital griega a emprendedores de Estados Unidos, Pakistán, Brasil e India, entre otros países, bajo el mismo formato, pero con panelistas de otro calibre: a Bercovich le tocó presentar ante Sergio Furio, fundador de Creditas, una de las fintech más importantes de Brasil, y ante uno de los primeros empleados de WhatsApp, responsable del diseño y la usabilidad de la aplicación.

Una semana entre paneles

Bercovich llegó a Atenas el sábado, acompañado del managing director de Endeavor Chile, Patricio Rojas, y de Clemente Yapur, quien lidera el proceso de selección de la oficina local. La primera noche cenaron en un restaurante a los pies de la Acrópolis; el domingo fue día de descanso y playa; y el lunes comenzó el trabajo y el primer encuentro con el resto de los emprendedores.

En medio de la agenda se dio un encuentro que marcó el viaje. El fundador de Google Maps invitó a los participantes a su departamento, un edificio con rooftop (terraza) y vista directa a la Acrópolis. "Ese es el nivel de la red de Endeavor, de acceso a personas realmente globales", comentó.

El martes fue la jornada más intensa, con los paneles durante todo el día. El miércoles, mientras los jueces deliberaban -el veredicto debe ser unánime y la discusión puede tomar horas-, los emprendedores participaron de un entrepreneur day con actividades para conocerse. Al evento llegaron 19 empresas y cerca de 30 fundadores, además de los equipos de Endeavor de distintos países y de la oficina central en Nueva York, encabezada por su fundadora, Linda Rottenberg. En total, más de 80 personas.

Bercovich destacó el valor práctico de la red: "Es un lindo reconocimiento. Hoy tengo acceso a cualquier persona en el mundo si necesitas ayuda. Si el contacto no lo tienen directo, la llegada te la consiguen", dijo. Eso, agregó, se traduce en reuniones, alianzas y aprendizaje permanente con emprendedores de otros mercados.

Su entrada también es simbólica para la "cúpula" de la startup fundada en 2018, pues su socio y cofundador, Cristóbal Forno, fue seleccionado como Emprendedor Endeavor en 2011, cuando cofundó y lideró como CEO ForexChile, empresa pionera en la digitalización del mercado cambiario en Chile.

El momento de Global66

La selección llega en un momento especial para la fintech. Según Bercovich, Global66 crece más de 100% año a año, procesa más de US$ 7 mil millones anualizados y es rentable desde hace dos años. "Estamos en un muy buen momento, con alta tracción”, afirmó.

Los focos para lo que viene son dos. El primero es convertir a Global66 en una compañía que opere con inteligencia artificial "en sus venas". "Optimizar la ecuación de dar el mejor servicio al menor costo marginal posible se hace imposible sin IA", dijo.

La startup lleva casi un año en esa transformación, con decenas de agentes funcionando en todos los niveles y con champions, jóvenes especialistas en inteligencia artificial insertos en cada equipo.

El propio emprendedor grafica el cambio de velocidad. Contó que construyó en un par de horas, usando Replit, el prototipo de una función para dividir cuentas entre amigos, en la que llevaba cinco años pensando, pero que nunca la desarrolló. “Un equipo de tres personas la integró al producto en dos semanas, cuando antes habría tomado tres meses”, comentó.

El segundo foco es acelerar la hoja de ruta de producto. Entre los lanzamientos recientes están la multitarjeta, que permite a las empresas emitir cientos o miles de tarjetas para sus equipos; la división de cuentas dentro del ecosistema Global66; y la tarjeta tokenizada en Chile, compatible con Apple Pay y Google Pay.