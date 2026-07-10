Click acá para ir directamente al contenido
Inicio DF LAB Innovación y Startups
Innovación y Startups

Versiones cruzadas entre asociación de funcionarios y Ministerio de Ciencia por salida de seis trabajadores

Seis funcionarios dejaron el ministerio el jueves, según informó Anfucyt a sus asociados, entre ellos, la jefa de políticas públicas. Desde la cartera señalaron que cinco firmaron su renuncia y que solo hubo una desvinculación, y descartaron nuevas salidas.

Por: Renato Olmos

Publicado: Viernes 10 de julio de 2026 a las 20:13 hrs.

Ministerio de Ciencia Tecnología Conocimiento e Innovación Renato Olmos
<p>Foto: Ministerio de Ciencia</p>

Foto: Ministerio de Ciencia

Noticias destacadas

Te recomendamos

ARTICULOS RELACIONADOS

Newsletters

LO MÁS LEÍDO

1
Empresas

Las cinco ganadoras del premio Ejecutiva del Año 2026 de Mujeres Empresarias
2
DF MAS

La empresa chilena detrás del retiro de arándanos en EEUU
3
Economía y Política

El mercado anticipa que la economía habría registrado en junio su primer crecimiento tras cinco meses consecutivos de caídas
4
Economía y Política

Hacienda formaliza baja del impuesto corporativo a 22% en ley miscelánea, acota crédito fiscal al empleo y crea un nuevo beneficio por gastos catastróficos en salud
5
Señal DF

Nicolás Rostagno, gerente de retail: “Hoy Copec va mucho más allá del combustible”
6
Empresas

Cinco años, 80 locales: El ambicioso plan de los sándwiches estadounidenses Jimmy John’s para conquistar Chile
7
Señal DF

Hard discount, el nuevo orden en supermercados que desafía a los proveedores
8
Regiones

Contraloría destapa irregularidades por $ 1.847 millones en Corporación Municipal de Castro por gestión de licencias médicas
VER MÁS
VER MÁS

Inspírate con lo mejor del diseño, la arquitectura y el estilo de vida.
VER MÁS
Entre Códigos Construcción Laboral & Personas Fondos de Inversión Innovación y Startups Salud

BRANDED CONTENT

Suplementos

VER MÁS

Publiweb

VER MÁS

Publiweb

VER MÁS

Papel Digital

Diario Financiero

Lee la edición de hoy

Suscríbete