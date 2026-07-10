Versiones cruzadas entre asociación de funcionarios y Ministerio de Ciencia por salida de seis trabajadores

Seis funcionarios dejaron el ministerio el jueves, según informó Anfucyt a sus asociados, entre ellos, la jefa de políticas públicas. Desde la cartera señalaron que cinco firmaron su renuncia y que solo hubo una desvinculación, y descartaron nuevas salidas.

La tensión entre los funcionarios del Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación y las nuevas autoridades sumó un nuevo capítulo. La Asociación Nacional de Funcionarios de la cartera (Anfucyt) informó este viernes, a través de un comunicado, que el jueves 9 de julio se produjeron seis desvinculaciones en el ministerio que lidera Ximena Lincolao.

Según el documento, las salidas corresponden al encargado del Departamento de Comunidades Educativas, la encargada del Departamento de Cultura Científica, el encargado de Tecnologías de la Información, una profesional de la División de Administración y Finanzas a cargo del sistema de atención a usuarios, el fotógrafo ministerial -contratado a honorarios-, y la jefa de la División de Políticas Públicas.

"Esta situación solo profundiza la falta de confianza con la autoridad", señaló la directiva de Anfucyt, y recordó que hace dos meses la ministra Lincolao desmintió al exsubsecretario Araos ante los funcionarios, "señalando que no existía un plan de desvinculaciones".

La asociación acusó que la subsecretaria Carolina Rossi instruyó los términos de contrato "de manera arbitraria, sin que exista de por medio una evaluación de los profesionales involucrados".

La directiva sostuvo una reunión con Rossi el jueves, en la que se les informó que las salidas responden a una reestructuración de la cartera cuyo plan "aún está en etapa inicial".

El gremio advirtió, además, que dos de los desvinculados coordinaban Programas de Mejoramiento de la Gestión (PMG), por lo que pidió medidas para no ver afectadas las remuneraciones del personal en 2027.

La versión del ministerio

Consultados por DF, desde el Ministerio de Ciencia explicaron que cinco de las seis personas firmaron su renuncia, solicitada por la autoridad, con derecho a hacer uso de la totalidad de sus vacaciones, y que la única desvinculación corresponde al fotógrafo a honorarios, quien no quiso firmar su renuncia.

En la cartera precisaron que se trata de ajustes internos y que los cargos no serán reemplazados. Además, descartaron que existan más salidas programadas y negaron cualquier relación entre estos solicitudes de renuncia y despido, y el supuesto plan de desvinculaciones masivas que se atribuyó al exsecretario Araos, el que -aseguraron- nunca existió.