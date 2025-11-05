Click acá para ir directamente al contenido
Investigadores de la UC desarrollan primer biofungicida sin químicos que se activa por luz

Biosupra de la startup nacida en la U. Católica Photoactive Solutions, ha mostrado resultados positivos en pruebas para el control de hongos en cerezas, limones, paltas y vides. En 2024 obtuvo la patente de invención en Chile.

Por: Marco Zecchetto

Publicado: Miércoles 5 de noviembre de 2025 a las 15:42 hrs.

<p>Biosupra ya ha sido testeado en limones, cerezas y paltas para controlar enfermedades producidas por los hongos Botrytis cinerea y Penicillium.</p>

Biosupra ya ha sido testeado en limones, cerezas y paltas para controlar enfermedades producidas por los hongos Botrytis cinerea y Penicillium.

