Alibaba se dispara tras aumentar presupuesto de IA sobre los US$ 50.000 millones

La empresa pronto ampliará el plan presentado en febrero para invertir más de 380.000 millones de yuanes (US$ 53.000 millones) en el desarrollo de modelos e infraestructura de IA durante tres años

Por: Bloomberg

Publicado: Miércoles 24 de septiembre de 2025 a las 08:24 hrs.

<p>  El director ejecutivo de la empresa, Eddie Wu, prevé que la inversión total en IA se acelere hasta alcanzar unos US$ 4 billones en todo el mundo en los próximos cinco años. Foto: Bloomberg</p>

El director ejecutivo de la empresa, Eddie Wu, prevé que la inversión total en IA se acelere hasta alcanzar unos US$ 4 billones en todo el mundo en los próximos cinco años. Foto: Bloomberg

