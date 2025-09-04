Click acá para ir directamente al contenido
Inicio DF LAB Mundo
Mundo

Apple planea herramienta de búsqueda web con IA para Siri que rivalizará con OpenAI y Perplexity

El desarrollador del iPhone apunta a lanzar el servicio, descrito por algunos ejecutivos como un “motor de respuestas”, en 2026 como parte de una renovación largamente postergada de Siri.

Por: Bloomberg

Publicado: Jueves 4 de septiembre de 2025 a las 08:32 hrs.

Apple Inteligencia Artificial IA tecnología OpenAI
<p>Craig Federighi está ayudando a dirigir la renovada estrategia de inteligencia artificial de Apple. Foto: Bloomberg</p>

Craig Federighi está ayudando a dirigir la renovada estrategia de inteligencia artificial de Apple. Foto: Bloomberg

Noticias destacadas

Te recomendamos

ARTICULOS RELACIONADOS

Newsletters

LO MÁS LEÍDO

1
Empresas

Quejas por favoritismo hacia subordinada con la que mantenía relación llevaron a la caída del exCEO de Nestlé
2
Mercados

Trautmann mueve el tablero en Santander y aplica profundo ajuste en banca comercial
3
Economía y Política

Control a transferencias: SII prepara para fines de octubre las primeras citaciones a contribuyentes
4
Empresas

Tierras raras: Aclara se dispara 17% tras espaldarazo de EEUU en Brasil, mientras en Chile ultima su segunda adenda
5
Empresas

Grupo Luksic ultima tercera venta de acciones de francesa Nexans y recursos irían a otras “inversiones estratégicas”
6
Empresas

La doble apuesta de Nestlé Chile: producir para el mercado local y exportar desde café a helados a 38 mercados
7
Economía y Política

Ante diputados, Grau defiende la reforma tributaria con foco en Pymes: “Es responsable en materia fiscal y no hereda una disminución de ingresos”
8
Economía y Política

"Pie cero": Matthei presenta su propuesta de subsidio habitacional para jóvenes
VER MÁS
VER MÁS

Inspírate con lo mejor del diseño, la arquitectura y el estilo de vida.
VER MÁS
Laboral & Personas Innovación y Startups Construcción Entre Códigos Salud Fondos de Inversión

BRANDED CONTENT

Suplementos

VER MÁS

Papel Digital

Diario Financiero

Lee la edición de hoy

Suscríbete